Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của AIPA

Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46), thăm chính thức Malaysia, từ ngày 16-20/9, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur về những trọng tâm của AIPA-46, sự tham gia của Việt Nam vào hội nghị, ý nghĩa của chuyến thăm, cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và những trọng tâm của AIPA lần thứ 46, cũng như sự tham gia của Việt Nam vào hội nghị lần này?

Đại sứ Đinh Ngọc Linh: Nhận lời mời của Ngài Awang Bemee Awang Ali Basah, Chủ tịch Thượng viện Malaysia, và Ngài Johari Abdul, Chủ tịch Hạ viện Malaysia, Chủ tịch AIPA-46, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Malaysia và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) từ ngày 16-20/09/2025.

Với vai trò Chủ tịch AIPA-46, Malaysia chọn chủ đề “Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững” với mong muốn AIPA sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong việc thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao tiếng nói của người dân và tăng cường giao lưu nhân dân các nước.

Bên cạnh đó, AIPA cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, hợp tác tiểu vùng, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa an ninh lương thực-năng lượng-nguồn nước, bảo vệ môi trường; kêu gọi tăng cường hợp tác ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống...

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA-46 thể hiện sự tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam, cùng nghị viện các nước thành viên, đồng thời mở rộng mối quan hệ nhiều mặt với nghị viện các nước ngoài khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp Ban chấp hành Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bên cạnh đó, thời gian qua, Quốc hội Việt Nam đã và đang tiếp tục thể hiện vai trò tích cực, chủ động và đã có nhiều đóng góp ở trong các hoạt động của AIPA nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Nghị viện các nước thành viên ASEAN.

Tôi tin rằng tại hội nghị lần này, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các cuộc thảo luận và định hình kết quả của AIPA-46.

- Trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam có thể đồng hành, đóng góp sáng kiến cùng AIPA như thế nào để góp phần kiến tạo một ASEAN giàu mạnh, thịnh vượng, thưa Đại sứ?

Đại sứ Đinh Ngọc Linh: Tôi cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động như hiện nay, ASEAN cũng như AIPA cần tiếp tục giữ vững và duy trì vai trò trung tâm, thống nhất hành động, củng cố tình đoàn kết, phát huy tinh thần tự cường, đồng thời cùng khai thác các động lực tăng trưởng mới vì lợi ích chung của cả khu vực.

Trong bối cảnh ASEAN vừa thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, AIPA cũng đã và đang gửi đi thông điệp ủng hộ mạnh mẽ, cam kết phối hợp chặt chẽ với chính phủ và nhân dân các nước ASEAN thực hiện thành công các mục tiêu đề ra.

Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của AIPA, sẵn sàng đồng hành với AIPA để kiến tạo một ASEAN giàu mạnh, thịnh vượng.

Với tinh thần đó, tôi tin tưởng chắc chắn rằng Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động của AIPA, trong đó tập trung thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác nghị viện, hỗ trợ chính sách và hành lang pháp lý cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội bền vững của khu vực.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị AIPA-46, Quốc hội Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đóng góp nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững trong ASEAN, cũng như tích cực tham gia thảo luận, đóng góp vào các dự thảo Nghị quyết và Thông cáo chung của Hội nghị AIPA-46.

- Về quan hệ Việt Nam-Malaysia, xin Đại sứ đánh giá ý nghĩa của chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Malaysia dịp này trong việc hiện thực hóa các nội hàm của Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia?

Đại sứ Đinh Ngọc Linh: Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến Malaysia.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia đang trên đà phát triển mạnh mẽ, toàn diện và vững chắc trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, an ninh-quốc phòng đến kinh tế, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ đón Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Malaysia.

Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng cho thấy sự tin cậy, gắn bó giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian qua; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai Quốc hội hai nước nói riêng trong thời gian qua, đồng thời trao đổi phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội thời gian tới.

Trong chuyến thăm chính thức tới Malaysia lần này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ lần lượt có cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với Chủ tịch Thượng viện Malaysia, Chủ tịch Hạ viện Malaysia và các lãnh đạo cấp cao khác của Malaysia.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Malaysia giữ vai trò Chủ tịch AIPA 2025. Do đó, đây không chỉ là cơ hội tốt để hai bên tiếp tục củng cố thêm lòng tin chiến lược, mở rộng hợp tác nghị viện giữa hai nước, mà còn thể hiện việc tiếp tục triển khai tích cực việc hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; khẳng định vai trò của Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn đa phương

- Đại sứ nhận định như thế nào về bầu không khí hợp tác kinh tế giữa hai nước kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ (tháng 11/2024) cũng như triển vọng về mục tiêu kim ngạch thương mại 18 tỷ USD thời gian tới?

Đại sứ Đinh Ngọc Linh: Việc hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giúp tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác song phương giai đoạn mới, với các trụ cột chính là chính trị, quốc phòng, an ninh; kết nối kinh tế hướng tới phát triển bền vững; hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng sạch, công nghệ mới; và phối hợp quan điểm về các vấn đề quốc tế, đa phương.

Có thể thấy hợp tác kinh tế được nhấn mạnh là một trong những trụ cột chính của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trong ASEAN, Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam và là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,2 tỷ USD, tăng tới 20% so với năm 2023.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt 10,66 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Với những tín hiệu tích cực như hiện nay, hai nước hoàn toàn có thể sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại 18 tỷ USD đã đề ra.

Có thể nói hai nước sở hữu những điểm mạnh mang tính chiến lược và bổ trợ lẫn nhau cần được nắm bắt để hợp tác, từ đó các doanh nghiệp hai nước sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để tiếp cận tốt nhất thị trường của nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác mới còn nhiều dư địa như công nghiệp Halal, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng xanh./.

