Đối thoại Chiến lược quan chức cấp cao Việt Nam-Malaysia lần 3

Chiều 28/8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và Phó Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Malaysia Dato’ Ahmad Rozian Abd Ghani đã đồng chủ trì kỳ họp Đối thoại Chiến lược quan chức cấp cao Việt Nam-Malaysia lần thứ 3.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao việc kỳ họp được tổ chức sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Malaysia (tháng 11/2024), thể hiện sự tích cực của hai Bộ Ngoại giao trong triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện cũng như các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đặc biệt, kỳ họp càng có ý nghĩa khi được tổ chức vào thời điểm hai nước cùng kỷ niệm các ngày lễ lớn: 68 năm Quốc khánh Malaysia, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam.

Tại cuộc họp, hai bên đã tập trung rà soát quan hệ song phương hai nước và đề ra các phương hướng triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Malaysia trên cơ sở các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước trong các lĩnh vực trọng tâm.

Hai bên vui mừng nhận thấy, trên cơ sở triển khai Chương trình Hành động giai đoạn 2021-2025, đặc biệt cùng với việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, hợp tác giữa hai nước thời gian qua ngày càng sâu rộng và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại-đầu tư, quốc phòng-an ninh, lao động, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân...

Phó Tổng Thư ký Dato’ Ahmad Rozian Abd Ghani đánh giá hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa hai nước tiếp tục là một điểm sáng trong những năm qua với việc Malaysia duy trì vị trí đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN và thứ 9 trên thế giới, thuộc nhóm 10 nước có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm, rất gần mục tiêu 18 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng hơn.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên khẳng định phối hợp chặt chẽ, sớm chính thức thông qua Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia giai đoạn 2026-2030; thúc đẩy những lĩnh vực mới mà hai bên có tính bổ trợ như hợp tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, AI, công nghệ, nông nghiệp và Halal, hợp tác năng lượng, truyền tải điện, sớm ký kết các văn kiện hợp tác trong những lĩnh vực này để tạo cơ sở pháp lý triển khai hoạt động hợp tác.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí cho rằng trong bối cảnh môi trường chiến lược quốc tế và khu vực biến động nhanh chóng, tiềm ẩn nhiều rủi ro tạo ra nhiều thách thức, các nước trong khu vực cần tăng cường khả năng tự chủ chiến lược, đa dạng hóa các quan hệ đối tác, thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững và tăng trưởng xanh, mặt khác tăng cường phối hợp nâng cao vai trò của các cơ chế, thể chế đa phương; trong đó ASEAN cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, thúc đẩy tính tự cường của khối và đóng vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Hai bên chia sẻ những đánh giá và quyết tâm xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển; cùng các nước ASEAN thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC), góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất; tiếp tục ủng hộ ứng cử của nhau tại cơ chế đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Malaysia, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 và điều phối quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2024-2027, tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ và đi đầu trong việc đề cao tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982, đóng góp tích cực, xây dựng, có trách nhiệm đối với tiến trình đàm phán COC./.

