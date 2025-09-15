Việt Nam khẳng định vai trò chủ động thúc đẩy hợp tác, ổn định và phát triển

Trước thềm chuyến thăm chính thức tới Malaysia và dự Đại Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46) tại Kuala Lumpur, phóng viên TTXVN tại Malaysia đã có cuộc trò chuyện với ông Collins Chong Yew Keat, nhà phân tích an ninh-đối ngoại tại Đại học Malaya, về ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Theo ông Collins, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng cả ở cấp độ song phương lẫn khu vực. Ở cấp độ song phương, đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Malaysia trên cương vị mới, thể hiện ưu tiên của Việt Nam trong việc củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Malaysia.

Thời điểm chuyến thăm cũng rất quan trọng khi hai bên đang mở rộng hợp tác kinh tế, đặc biệt trong thương mại, kinh tế số và đầu tư vào năng lượng tái tạo, đồng thời ứng phó với những bất ổn toàn cầu và khu vực.

Chuyến thăm dự kiến tái khẳng định mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai quốc gia và tiếp tục thể chế hóa các kênh hợp tác nghị viện, gửi đi thông điệp về sự gắn kết giữa đại diện nhân dân và các nhà hoạch định chính sách.

Ông Collins nhấn mạnh, hợp tác nghị viện là trụ cột cốt lõi, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương. Đây là công cụ định hướng quan hệ ở cấp cơ bản nhất, phản ánh ý chí của nhân dân và lòng tin giữa hai xã hội. Tăng cường ngoại giao nghị viện không chỉ giúp các nhà lập pháp trao đổi kinh nghiệm quản trị, lập pháp, giám sát, mà còn củng cố niềm tin chính trị và sự hiểu biết lẫn nhau.

Ở cấp độ khu vực, sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại AIPA-46 nhấn mạnh cam kết của Việt Nam với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của ASEAN. Chuyến thăm cũng thể hiện sự ủng hộ với Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, đồng thời làm nổi bật tầm quan trọng của ngoại giao nghị viện trong xây dựng quan hệ song phương và khu vực bền vững.

Chuyên gia Collins đánh giá cao vai trò nổi bật của Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên của khu vực, đặc biệt khi Malaysia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Việt Nam được kỳ vọng là đối tác mạnh mẽ và mang tính xây dựng trong hợp tác nghị viện và phát triển năng lực ASEAN.

Các cơ chế trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN tạo thêm không gian để khuếch đại tiếng nói tập thể, hài hòa các cách tiếp cận và năng lực đưa ra giải pháp cho các thách thức khu vực. Điều này đồng thời củng cố vai trò của Việt Nam trong việc xây dựng năng lực ASEAN, bổ sung cho các sáng kiến chính thức của chính phủ và đa dạng hóa đối thoại khu vực.

Trong lĩnh vực an ninh lương thực, Việt Nam, là một trong những nhà xuất khẩu nông sản lớn, đặc biệt là gạo và thủy sản, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng và ổn định lương thực cho Malaysia và khu vực.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước có thể tăng khả năng phục hồi trước những gián đoạn về khí hậu và chuỗi cung ứng, góp phần duy trì an ninh lương thực và phát triển bền vững.

Về năng lượng tái tạo và công nghệ xanh, cả hai nước đều quan tâm đến phát triển năng lượng Mặt trời, gió và sinh khối. Việt Nam đang mở rộng nhanh chóng năng lượng tái tạo, cung cấp bài học thực tiễn cho Malaysia.

Hợp tác trong liên doanh, chia sẻ công nghệ có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch cho cả hai nước. Việt Nam hiện được xem là trung tâm mới về công nghệ xanh, kinh tế số và chuyển đổi năng lượng, bổ sung cho những nỗ lực của Malaysia và ASEAN.

Trong ổn định khu vực và chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và xây dựng hệ thống luật lệ chung, phù hợp với tầm nhìn của Malaysia về một Đông Nam Á ổn định, đoàn kết và hòa bình. Hai quốc gia cùng quan tâm tới các vấn đề an ninh mạng, quản trị kinh tế số và an ninh hàng hải, tạo điều kiện thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng lâu dài.

Ngoài ra, ông Collins nhấn mạnh các lĩnh vực tiềm năng khác trong hợp tác song phương: giáo dục, chuyển đổi số, phát triển chuỗi cung ứng và giao lưu thanh niên. Hợp tác nghị viện có thể tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới, thu hút đầu tư và tăng cường hợp tác khu vực tư nhân trong bối cảnh công nghệ và số hóa phát triển nhanh chóng.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vì vậy không chỉ là cột mốc quan trọng củng cố quan hệ song phương Việt Nam-Malaysia, mà còn khẳng định vai trò chủ động và xây dựng của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác, ổn định và phát triển bền vững trong ASEAN./.

Việt Nam sẽ đóng góp nhiều đề xuất, sáng kiến tại AIPA 46 ở Malaysia Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn trả lời phỏng vấn về ý nghĩa và những đóng góp của Việt Nam trong chuyến công tác dự AIPA 46 ở Malaysia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.