Có tới 7 trên 10 mặt hàng đồng loạt tăng giá trên thị trường kim loại

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch ngày 18/3.

Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng nhẹ 0,02% lên mức 2.297 điểm. Đáng chú ý, thị trường kim loại có tới 7 trên 10 mặt hàng giá đồng loạt tăng; trong đó giá bạc tăng lên mức cao nhất 5 tháng qua. Ở chiều ngược lại, lực bán áp đảo trên thị trường năng lượng, giá hai mặt hàng dầu thô quay đầu giảm 1%.

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, sắc xanh lấn át trên bảng giá kim loại. Các mặt hàng nhóm kim loại quý đang chịu tác động mạnh từ các yếu tố địa chính trị trong khi đó hầu hết các mặt hàng kim loại cơ bản giá phục hồi nhờ dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ và lo ngại nguồn cung bị thắt chặt.

Trên thị trường kim loại quý, đóng cửa phiên giao dịch, giá bạc tăng 1,48% lên 34,58 USD/ounce - mức cao nhất trong 5 tháng qua. Ngược lại, giá bạch kim điều chỉnh giảm nhẹ 0,3% xuống 1.023 USD/ounce, phản ánh sự phân hóa trong dòng vốn đầu tư.

Nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý tiếp tục gia tăng do tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Các diễn biến mới tại Gaza sau thời gian ngừng bắn đã làm dấy lên lo ngại về an ninh khu vực. Song song đó, khả năng gia tăng bảo hộ thương mại toàn cầu dưới chính sách của Nhà Trắng cũng thúc đẩy dòng tiền tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

Yếu tố kìm hãm đà tăng hiện là kỳ vọng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường dự báo Fed sẽ duy trì mức lãi suất 4,5%, giúp trái phiếu với lợi suất cao tiếp tục thu hút dòng vốn, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý - nhóm tài sản không sinh lời. Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX tăng 1,16% lên mức 5 USD/ounce (tương đương 11.059 USD/tấn), tiệm cận đỉnh lịch sử được thiết lập vào cuối tháng 5/2024. Giá quặng sắt cũng phục hồi nhẹ 0,12% lên 102,16 USD/tấn.

Thị trường đồng đang chịu tác động từ làn sóng đầu cơ do lo ngại về khả năng bị áp dụng các biện pháp thuế quan mới từ Mỹ. Đồng thời, những bất ổn chính trị tại Cộng hòa Dân chủ Congo - một trong những quốc gia xuất khẩu đồng hàng đầu thế giới - cũng góp phần làm trầm trọng thêm lo ngại về nguồn cung, khi nhóm vũ trang M23 tại miền Đông nước này rút khỏi tiến trình đàm phán hòa bình.

Bên cạnh đó, loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố tối qua cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Nổi bật là chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Hai vừa qua tăng 0,7% và số công trình nhà ở mới đạt 1.501 triệu, đều vượt kỳ vọng thị trường. Những chỉ báo này phản ánh nhu cầu gia tăng đối với kim loại cơ bản tại Mỹ, góp phần bù đắp sự sụt giảm từ phía Trung Quốc và hỗ trợ đà phục hồi của thị trường quặng sắt toàn cầu.

Cơ sở dự trữ dầu thô ở California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, giá dầu chấm dứt chuỗi tăng hai phiên liên tiếp sau khi có thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận về các biện pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine. Kết thúc phiên, giá dầu Brent giảm 0,7% xuống 70,56 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 1% về mức 66,9 USD/thùng.

Giá dầu giảm nhẹ nhờ những tín hiệu tích cực khi ông Putin đã đồng ý với đề xuất của ông Trump về việc Nga và Ukraine sẽ ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày.

Tuy nhiên, để đi từ cam kết ngừng tấn công cho đến chấm dứt xung đột là một quãng đường dài, và trong thời gian đó, xuất khẩu dầu Nga vẫn sẽ gặp khó vì các lệnh trừng phạt của Mỹ và Phương Tây.

Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu thô của Nga hiện ở mức 9,2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày (bpd), giảm so với mức 9,8 triệu thùng/ngày khi trước xung đột (2022) và mức kỷ lục 10,6 triệu thùng/ngày vào năm 2016.

Ngoài khả năng nguồn cung dầu toàn cầu từ Nga tăng lên, những lo ngại về kinh tế liên quan đến thuế quan thương mại của Trump cũng gây sức ép lên giá dầu thô.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cảnh báo rằng thuế quan của Mỹ sẽ làm giảm tăng trưởng kinh tế ở Mỹ, Canada và Mexico, đồng thời gây áp lực lên nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, giá dầu được đẩy lên khi lo ngại tình hình bất ổn ở Trung Đông có thể làm giảm nguồn cung dầu và hy vọng các kế hoạch kích thích kinh tế ở Trung Quốc và Đức có thể thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu tại hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tại Yemen, ông Trump tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc tấn công của Mỹ vào lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn trừ khi nhóm này chấm dứt các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở Biển Đỏ.

Hiện Iran sản xuất khoảng 3,3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, xuất khẩu khoảng 1,7 triệu thùng mỗi ngày, vượt qua mức của năm 2023 và năm 2024.

Hôm qua, dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy trong tuần kết thúc vào ngày 14/3, tồn kho dầu của Mỹ tăng 4,59 triệu thùng, gấp 2,5 lần so với mức dự kiến tăng 1,7 triệu thùng của các nhà phân tích. Ngược với dầu, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm lần lượt 1,7 triệu thùng và 2,1 triệu thùng./.

Dòng tiền đầu tư quay lại thị trường kim loại quý, giá dầu chạm đáy hai tháng Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, trên thị trường kim loại, giá hai mặt hàng kim loại quý là bạc và bạch kim đồng loạt phục hồi trong khi giá hai mặt hàng dầu thô mở rộng đà suy yếu.

Nhu cầu quặng sắt được dự báo sẽ tiếp tục tăng Trên thị trường kim loại, giá bạc đánh dấu tuần thứ 2 liên tiếp tăng 5,04% lên mức 34,19 USD/ounce, chạm mức cao nhất trong 4 tháng qua và giá quặng sắt cũng tăng 3,5%, đạt 103,9 USD/tấn.