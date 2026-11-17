Công an tỉnh Cà Mau đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý đoạn video lan truyền trên mạng xã hội khuyên người dân không ăn cua biển với nội dung sai lệch.

Bản tin 60s ngày 17/11/2026 gồm những nội dung sau:

Công an Cà Mau vào cuộc xử lý video khuyên “đừng ăn cua” trên mạng xã hội.

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