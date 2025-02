Công tác bảo vệ môi trường phải thực hiện sớm, giảm thiểu các vấn đề phát sinh

Nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới Ất Tỵ, chiều 3/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an.

Chia sẻ niềm vui cùng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Bộ Công an, đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Phó Thủ tướng gửi tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tình cảm thắm thiết, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Theo Phó Thủ tướng, bảo vệ môi trường là một vấn đề hệ trọng, cấp bách, là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển bền vững, là thành tố quan trọng trong đảm bảo an ninh con người, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ hết sức quan tâm chỉ đạo, xác định là một trong ba trụ cột để phát triển bền vững.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện pháp luật; các chỉ đạo quan trọng của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên, tham mưu xây dựng hệ thống pháp luật, các chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường.

Cục có nhiều đổi mới về tư duy, nhận thức và phương pháp tiếp cận, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực trong công tác bảo vệ môi trường nói chung, đạt được nhiều thành tích quan trọng trong đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; chủ động triển khai các phương thức hoạt động nghiệp vụ mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng quà Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhấn mạnh lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải tiếp tục nâng tầm tư duy, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, đột phá với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, với tinh thần “dám nghĩ, dám làm,” Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình lưu ý Cục tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu, tăng tốc, bứt phá trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ về bảo vệ môi trường; đóng góp xứng đáng và khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường nói chung, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm nói riêng.

Đặc biệt là trong thực hiện các chiến lược của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cục nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an đề xuất với Chính phủ, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Xác định rõ công tác bảo vệ môi trường phải thực hiện từ sớm, từ đầu, từ khâu chuẩn bị triển khai chương trình phát triển kinh tế-xã hội nhằm giảm thiểu các vấn đề môi trường xấu phát sinh trong quá trình thực hiện; bảo vệ môi trường phải dựa trên nâng cao chất lượng thể chế và thực thi pháp luật hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, phải luôn nắm chắc và dự báo sát tình hình, chủ động tham mưu, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi cộm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; phải sâu và kỹ trong công tác nghiệp vụ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong phòng ngừa và xử lý các sự cố môi trường.

Nhắc đến tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội những ngày trước Tết, Phó Thủ tướng chia sẻ, “để hàng triệu người sống trong bầu không khí ô nhiễm này chúng ta nhức nhối lắm, cảm thấy canh cánh trong lòng. Làm người lãnh đạo có trách nhiệm mà để cho dân mình sống trong bầu không khí nhiễm bệnh này, chúng ta thấy trách nhiệm rất lớn.”

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý đến việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cộng đồng, hướng dẫn người dân tham gia bảo vệ môi trường và giám sát môi trường; hợp tác một cách thực chất hiệu quả trong phòng, chống vi phạm về môi trường và bảo vệ môi trường; có giải pháp cụ thể về ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng lực lượng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đủ tâm, đủ tầm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cho biết, qua 19 năm hoạt động (tháng 11/2006 đến nay), lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã phát hiện, xử lý trên 290 nghìn vụ vi phạm; khởi tố và chuyển cơ quan điều tra khởi tố trên 5.150 vụ, 7.300 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính trên 3.400 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2024, lực lượng đã phát hiện trên 26.600 vụ vi phạm, đã khởi tố và đề nghị khởi tố 700 vụ; Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát hiện 60 vụ, ra quyết định khởi tố 10 vụ.

Kết quả trên đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước trong những năm qua, góp phần tạo tiền đề đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới./.

Hà Nội: Hơn 23 tỷ đồng xử phạt vi phạm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường Trong 6 tháng đầu năm nay, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính 6.882 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xử phạt trên 23,1 tỷ đồng.