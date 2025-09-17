Cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào cơ sở lọc dầu Nga khiến giá dầu tăng mạnh

Giá dầu tăng hơn 1 USD trong phiên 16/9, trong bối cảnh giới giao dịch đang cân nhắc khả năng nguồn cung của Nga có thể bị gián đoạn do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cảng và nhà máy lọc dầu, đồng thời chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp tuần này.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,03 USD, tương đương 1,5%, lên 68,47 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,22 USD, tương đương 1,9%, chốt phiên ở mức 64,52 USD/thùng.

Theo ba nguồn tin trong ngành, Transneft, tập đoàn độc quyền về đường ống dẫn dầu của Nga, đã cảnh báo các nhà sản xuất rằng họ có thể phải cắt giảm sản lượng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cảng và nhà máy lọc dầu xuất khẩu quan trọng.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, làm gián đoạn hoạt động tại cảng dầu Primorsk, một cảng trọng yếu ở phía tây nước Nga, vào tuần trước, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột bị đình trệ.

Goldman Sachs ước tính các cuộc tấn công của Ukraine đã làm giảm khoảng 300.000 thùng/ngày công suất lọc dầu của Nga trong tháng Tám và đầu tháng này.

Chuyên gia Alex Hodes của công ty StoneX Energy nhận định rằng nếu các nhà máy lọc dầu của Nga chịu thiệt hại đáng kể, điều đó có thể làm tăng nhu cầu xuất khẩu dầu diesel của Mỹ, khiến thị trường này thắt chặt hơn.

Bên cạnh đó, cuộc họp của Fed vào ngày 16-17/9 cũng nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư. Fed được dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất, một động thái được kỳ vọng sẽ kích thích nền kinh tế và thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu./.

Nga và Ukraine liên tiếp tấn công các cơ sở của nhau Nga và Ukraine liên tiếp tấn công cá cơ sở của nhau trong bối cảnh người phát ngôn Điện Kremi Dmitry Peskov mới đây tuyên bố đàm phán hòa bình giữa hai nước đang tạm dừng.