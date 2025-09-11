Nguồn cung dầu toàn cầu đạt mức kỷ lục trong tháng 8

Ngày 11/9, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nguồn cung dầu toàn cầu đã đạt mức kỷ lục trong tháng 8 khi Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) tăng sản lượng khai thác, kết hợp với tình trạng dư cung khiến giá dầu giảm.

Trong báo cáo hằng tháng về thị trường dầu mỏ, IEA nêu rõ nguồn cung dầu toàn cầu trong tháng trước đạt 106,9 triệu thùng/ngày, mức kỷ lục mới.

IEA điều chỉnh tăng dự báo nguồn cung dầu trong năm nay thêm 2,7 triệu thùng/ngày, lên 105,8 triệu thùng/ngày, trong khi nhu cầu dự kiến tăng lên 103,9 triệu thùng/ngày.

Sang năm 2026, nguồn cung dầu được dự báo sẽ đạt 107,9 triệu thùng/ngày, còn nhu cầu đạt 104,6 triệu thùng/ngày.

IEA nhận định thị trường dầu mỏ sẽ rơi vào tình trạng dư cung trong năm nay, đúng như lo ngại của giới đầu tư, và có thể làm mất động lực tăng giá. Giá dầu Brent trung bình trong tháng 8 chỉ đạt mức 67 USD/thùng, thấp hơn 2 USD so với tháng trước đó.

Một trong những lý do dẫn đến dư cung là vì OPEC+ tăng dần sản lượng khai thác dầu mỏ từ tháng 4 năm nay, sau nhiều năm cắt giảm trước đó.

Mới đây nhất, hôm 7/9, nhóm 8 nước chủ chốt - gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman, nhất trí tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày kể từ tháng 10.

Ngoài OPEC+, các nước khác cũng tăng sản lượng. Theo IEA, sản lượng dầu mỏ của Mỹ, Brazil, Canada, Guyana và Argentina ở mức gần hoặc đạt mức cao nhất từ trước đến nay./.

