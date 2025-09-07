OPEC+ thông báo tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10

Sau cuộc họp trực tuyến ngày 7/9, Nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, cho biết sẽ mở rộng sản lượng khai thác dầu thêm 137.000 thùng/ngày kể từ tháng 10/2025.

Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược phục hồi thị phần của liên minh, giữa bối cảnh nhu cầu dầu toàn cầu có dấu hiệu suy yếu.

Theo tuyên bố từ các thành viên quan trọng - Saudi Arabia, Nga, Iraq, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman, quyết định của OPEC+ đánh dấu việc rút lại nhanh hơn dự kiến 1,65 triệu thùng/ngày lượng dầu đã lên kế hoạch cắt giảm, vốn ban đầu có lịch trình kéo dài đến cuối năm 2026.

Phát biểu trên kênh truyền hình Nga, Phó Thủ tướng Alexander Noval cho biết, Nga hoàn toàn tuân thủ các cam kết của OPEC+. Ông nói: “Thị trường dầu mỏ đang cân bằng và thỏa thuận đang được thực hiện ở mức độ rất cao."

Vào tháng 9/2025, OPEC+ cũng đã thông qua kế hoạch tăng thêm sản lượng 547.000 thùng/ngày. Động thái này được cho là nhằm phản ứng trước áp lực từ Mỹ muốn giảm giá dầu.

Mặc dù nguồn cung tăng, nhưng giá dầu Brent Biển Bắc - một trong hai loại dầu tham chiếu toàn cầu, hiện vẫn duy trì quanh mốc 66 USD/thùng nhờ lực đẩy từ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga và Iran, cũng như sự thắt chặt nguồn cung từ các nhà sản xuất khác.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo dư thừa dầu nghiêm trọng có thể xảy ra cuối năm 2025 đến đầu 2026, do sản lượng tăng đi kèm nhu cầu suy yếu và tồn kho dầu ở mức cao./.

Nhu cầu chậm lại, OPEC+ dự kiến hạ tốc độ tăng sản lượng Từ tháng 4/2025, OPEC+ đã đảo ngược chiến lược cắt giảm sản lượng, nâng hạn ngạch khai thác thêm khoảng 2,5 triệu thùng/ngày, tương đương 2,4% nhu cầu toàn cầu.