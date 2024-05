Cuộc thi vẽ tranh khu vực ASEAN khai phá tài năng nghệ sỹ Việt Nam

Cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam đã chính thức khởi động. Giải thưởng cho người thắng cuộc là 500 triệu đồng.

(Từ trái sang) Nghệ sỹ Trịnh Tuân, nghệ sỹ Đặng Xuân Hòa, ông Victor Ngo, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Mã Thế Anh, nghệ sỹ Lương Xuân Đoàn, nghệ sỹ Châu Giang thực hiện nghi thức khai mạc cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam đã chính thức khởi động ngày 7/5, mang đến cơ hội thể hiện tài năng sáng tạo cho tất cả các họa sỹ chuyên nghiệp lẫn không chuyên.

Các tác giả có thể gửi bài dự thi từ nay cho đến hết ngày 1/8 với yêu cầu là các tác phẩm nguyên bản được sáng tác trong vòng hai năm trở lại đây.

Ban giám khảo gồm nghệ sỹ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; nghệ sỹ Đặng Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật hội họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam; họa sỹ Trịnh Tuân và họa sỹ Nguyễn Thị Châu Giang.

Họ sẽ lựa chọn tác phẩm thắng giải dựa trên các tiêu chí: Thông điệp, tính sáng tạo, bố cục và kỹ thuật.

Họa sỹ Trịnh Minh Tiến đoạt giải thưởng tại UOB Painting of the Year năm 2023. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trưởng Ban giám khảo, họa sỹ Đặng Xuân Hòa bày tỏ niềm vui khi được mời chấm giải cho cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam, như một mối duyên lành tiếp nối vì trước đây ông đã từng làm giám khảo cho Cuộc thi UOB Painting of the Year tại Singapore hơn một thập kỷ trước.

Là thế hệ đi trước, ông cho rằng cuộc thi này sẽ là cơ hội tốt cho các họa sỹ, đặc biệt là những người trẻ.

“Đây là nơi mà các họa sỹ được tự do thể hiện và mọi tư duy mới cùng với các phong cách nghệ thuật hiện đại được chấp nhận,” ông Hòa nói.

Theo Trưởng Ban giám khảo, để cùng sánh vai với mỹ thuật đương đại của thế giới và các nước trong khu vực, nghệ sỹ Việt cần phải có tư duy sáng tạo mới mẻ, hiện đại, mang phong cách, cá tính và bản sắc riêng biệt của mình được bắt nguồn từ truyền thống tâm hồn dân tộc Việt Nam. Quan trọng hơn là họ hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc của mình để thử sức với những điều mới mẻ.

“Tôi hy vọng cuộc thi năm thứ hai sẽ nhận được nhiều tác phẩm xuất sắc, giúp nghệ thuật Việt Nam ghi danh và có dấu ấn đặc biệt trong khu vực,” họa sỹ chia sẻ.

UOB Painting of the Year là một trong những giải thưởng nghệ thuật uy tín nhất ở Đông Nam Á, đã phát hiện, bồi dưỡng hơn 1.000 tài năng nghệ thuật trên toàn khu vực. Cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2023.

Đại diện đơn vị tổ chức, ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ: “Việt Nam có một nền nghệ thuật sôi động với nhiều tài năng trẻ, thể hiện qua rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc mà chúng tôi nhận được trong cuộc thi UOB Painting of the Year năm 2023.”

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, đại diện đơn vị tổ chức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng nghệ thuật cũng như giới thiệu tác phẩm của họ tới cộng đồng rộng lớn hơn ở Việt Nam và trên toàn khu vực.

“Chúng tôi mong muốn thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho việc khai phá và phát triển tài năng của các nghệ sỹ Việt Nam, giúp nghệ thuật trở nên dễ tiếp cận hơn và truyền cảm hứng cho thế hệ tài năng tiếp theo,” ông Victor Ngo nói.

Dự kiến, triển lãm các tác phẩm đoạt giải sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10/2024. Người chiến thắng cao nhất tại Việt Nam sẽ giành được giải thưởng trị giá 500 triệu đồng và có cơ hội tranh giải thưởng danh giá UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á với giải thưởng tiền mặt trị giá 13.000 đô la Singapore cũng như cơ hội được lựa chọn tham gia vào một chương trình lưu trú nghệ thuật đặc biệt.

Buổi lễ trao giải cấp khu vực sẽ được diễn ra tại Singapore vào tháng 11 năm nay.

Bên lề cuộc thi, các buổi tọa đàm về Hội họa sẽ diễn ra tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh, tạo cơ hội tiếp cận và trao đổi giữa các cộng đồng nghệ thuật địa phương, các sinh viên theo đuổi con đường nghệ thuật cùng các chuyên gia, nghệ sỹ hàng đầu./.

