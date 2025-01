Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giãi bày về áp lực tăng nguồn thu ngân sách

Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cựu trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang, do vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.