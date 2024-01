Đã bắt giữ hai nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng Agribank tại Quảng Nam

Trần Đông Lập (giữa) bị bắt giữ khi lẩn trốn tại địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. (Nguồn: Công an Nhân dân)

Ngày 20/1, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết Công an huyện A Lưới cùng các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ hai nghi phạm trong vụ cướp một ngân hàng trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cách đây một ngày.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Trần Đông Lập (sinh năm 1990, ở Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam) và Đặng Văn Được (sinh năm 1999, ở Phú Dương, thành phố Huế).

Qua đấu tranh bước đầu, đối tượng Trần Đông Lập và Đặng Văn Được khai nhận do nợ nần nên hai đối tượng đã bàn nhau đi cướp tài sản.

Khoảng 10h ngày 19/1, hai đối tượng đã xông vào một chi nhánh ngân hàng Agribank, ở xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), dùng hung khí khống chế bảo vệ và nhân viên ngân hàng để cướp tiền. Khi phát hiện tiếng chuông báo động của ngân hàng vang lên, hai đối tượng hoảng sợ bỏ chạy.

Đối tượng Đặng Văn Được (giữa) tại thời điểm bị bắt giữ. (Nguồn: Công an Nhân dân)

Ngay khi nhận được tin báo của Công an tỉnh Quảng Nam có hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng đang trên đường chạy trốn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã nhanh chóng chỉ đạo công an các địa phương và đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp bắt giữ đối tượng.

Khoảng 12h ngày 20/1, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bắt giữ Trần Đông Lập và Đặng Văn Được khi hai đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện A Lưới.

Trước chiến công xuất sắc đạt được, Ban Giám Đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã biểu dương và khen thưởng kịp thời Công an huyện A Lưới./.



