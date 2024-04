Khu thương mại tự do Đà Nẵng có ranh giới địa lý xác định bằng hàng rào cứng, được kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, quan hệ mua-bán, trao đổi hàng hóa với bên ngoài là quan hệ xuất-nhập khẩu.

Một góc thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chiều 4/4, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì cuộc họp ban soạn thảo, tổ biên tập dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Theo dự thảo, Đà Nẵng đề xuất được thí điểm thành lập Khu thương mại tự do gắn với Cảng Liên Chiểu.

Cụ thể, đây là khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất, dịch vụ hậu cần cảng, logistics, thương mại-dịch vụ, kinh doanh hàng miễn thuế. Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan. Theo đó, quan hệ mua-bán, trao đổi hàng hóa giữa khu thương mại tự do Đà Nẵng với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ có các chính sách ưu đãi đầu tư. Cụ thể, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong Khu thương mại tự do được áp dụng tương tự dự án đầu tư trong khu kinh tế (theo quy định của pháp luật về đầu tư). Căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ quyết định thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng không quá 70 năm.

Mức ưu đãi, thời gian miễn, giảm tiền thuê đất, thời hạn áp dụng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng được áp dụng tương tự trong khu kinh tế. Bên cạnh đó, hàng hóa, dịch vụ được mua-bán, cung ứng giữa nội địa và nước ngoài với Khu thương mại tự do được áp dụng tương tự quy định pháp luật về thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với khu phi thuế quan.

Ngoài ra, các ưu đãi đầu tư khác tương tự khu kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư, kế toán, thuế, đất đai và pháp luật có liên quan. Mặt khác, các dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng những mức ưu đãi đầu tư khác nhau trong cùng một thời gian thì nhà đầu tư được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ được áp dụng quy định về chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất-nhập khẩu.

Quy định đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, người nước ngoài có thị thực với thời hạn không quá 3 tháng hoặc công dân Việt Nam chuẩn bị xuất cảnh ra khỏi Việt Nam không bị giới hạn về số lượng và giá trị hàng hóa khi mua hàng miễn thuế ở Khu thương mại-dịch vụ thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng và nhận hàng hóa tại khu cách ly xuất cảnh để mang ra khỏi Việt Nam.

Bên cạnh đó, khách du lịch là người Việt Nam có thời gian lưu trú từ 24 giờ trở lên tại cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khách du lịch là người nước ngoài được mua hàng miễn thuế tại Khu thương mại-dịch vụ thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng để tiêu thụ trong nội địa./.