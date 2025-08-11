Đà Nẵng quyết tâm hoàn thành đường liên kết vùng 1.000 tỷ đồng trong năm 2025

Khắc phục tình trạng thiếu mặt bằng sạch để triển khai thi công, nhất là các công trình trọng điểm, công trình sử dụng vốn vay ODA, sau khi ổn định hoạt động chính quyền hai cấp, thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các địa phương, các ngành liên quan, các Ban quản lý dự án quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là công trình trọng điểm có quy mô lớn để đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2025, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền hai cấp ở thành phố Đà Nẵng đã khiến nhiều công trình bế tắc, tạm dừng thi công, hoặc thi công cầm chừng trong thời gian qua, nay đã thật sự chuyển động mạnh.

Công trình đường giao thông liên kết vùng, mang tính đột phá chiến lược, đi qua 7 xã, kết nối từ đồng bằng ven biển đến miền núi rộng lớn, giàu tiềm năng gồm Thăng Trường, Chiên Đàn, Tây Hồ, Tiên Phước, Lãnh Ngọc, Thạnh Bình và Trà My được xây dựng từ nguồn vốn vay ODA của Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc và vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước là một điển hình.

Lãnh đạo địa phương và các đơn vị có liên quan đến từng hộ còn vướng mặt bằng để thuyết phục, vận động, tạo sự đồng thuận trong việc bàn giao mặt bằng. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Dự án liên kết vùng, có khả năng kết nối từ đồng bằng ven biển đến vùng miền núi rộng lớn giàu tiềm năng, sử dụng vốn vay ODA từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế của Hàn Quốc và vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, để xây dựng tuyến đường dài gần 32km, được khởi công xây dựng vào tháng 7/2023.

Đây là một trong những dự án quan trọng, cấp thiết, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, khai thông nguồn lực, tài nguyên, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Do thiếu mặt bằng, nhiều tháng qua, công trình đường liên kết vùng chỉ được thi công cầm chừng, có đoạn tạm dừng thi công, khiến người dân bức xúc.

Ông Nguyễn Hồng Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Phước cho biết dự án liên kết vùng Miền Trung đi qua xã Tiên Phước dài hơn 8km, có ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ gia đình của huyện Tiên Phước trước đây và một phần của xã Tiên Phước hiện nay.

Do số lượng hộ dân bị ảnh hưởng nhiều, cộng với các nguyên nhân khách quan và chủ quan, công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong thời gian qua chưa thật sự đáp ứng nhu cầu, đơn vị thi công chưa có đủ mặt bằng liền mạch để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Sau khi ổn định và vận hành chính quyền hai cấp, trong chuyến công tác kiểm tra tình hình thực tế mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã yêu cầu chính quyền các địa phương trong vùng dự án, các ngành có liên quan phải tập trung cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, không để bất cứ vì một lý do gì khiến công trình trọng điểm này kéo dài tình trạng thiếu mặt bằng sạch để thi công.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, sự vào cuộc đầy trách nhiệm của chính quyền địa phương và các ban, ngành có liên quan, nhất là sự đồng thuận của người dân, đến tháng 8/2025, xã Tiên Phước đã bàn giao được 90% mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công.

“Trong những tháng còn lại của năm 2025, địa phương đặt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình đường liên kết vùng lên ưu tiên hàng đầu để đến hết năm nay sẽ bàn giao 100% mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công. Để đạt mục tiêu này, bên cạnh công tác tuyên truyền vận động người dân nhận tiền đền bù về đất đai, cây cối, vật kiến trúc, chính quyền địa phương đang tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho hộ tái định cư về ở lâu dài, ổn định,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Phước Nguyễn Hùng Anh cho biết thêm.

Thi công di dời đường điện phục vụ cho việc mở rộng nền đường liên kết vùng thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Theo thống kê của các địa phương, tuyến đường liên kết vùng đi qua 7 xã, có đến hơn 1.600 hộ bị ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, số hộ tái định cư nhiều. Để đáp ứng nhu cầu về mặt bằng cho đơn vị thi công, ngay từ khi triển khai dự án, các địa phương đã tập trung cho công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đai và phương án bồi thường.

Đối với những hộ ảnh hưởng đến nhà ở, ngoài việc tái định cư tại chỗ, các địa phương đã xây dựng hàng chục khu tái định cư, với đầy đủ hạ tầng thiết yếu, để bố trí chỗ ở theo nguyên tắc chỗ ở mới phải bằng và tốt hơn so với nơi ở cũ, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Lưu, người dân trong vùng dự án thuộc xã Tiên Phước chia sẻ: Tuyến đường liên kết vùng được khởi công xây dựng đang hoàn thiện từng ngày sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Trước khi xây dựng tuyến đường này, giao lưu về phát triển kinh tế-xã hội của Tiên Phước với bên ngoài rất hạn chế vì đường sá đi lại khó khăn. Bây giờ tuyến đường được nâng cấp và mở rộng, bà con ai cũng vui mừng. Vì vậy, gia đình ông và bà con ở hai bên đường đã nhận tiền đền bù, bàn giao phần đất bị ảnh hưởng để thực hiện dự án mở rộng nâng cấp đường giao thông liên xã này.

Là đơn vị di dời công trình điện, phục vụ cho việc mở rộng nền đường, đồng thời thi công hoàn trả lưới điện, cung cấp điện sinh hoạt và sản xuất cho người dân ở khu vực dự án đường liên kết vùng đi qua, ông Phạm Hữu Sĩ, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và Năng lượng An Phú Thịnh cho biết nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng, chỉ trong tuần đầu của tháng 8/2025, đơn vị đã nhận được hơn 1,5km để thực hiện việc đăng ký xin cắt điện, di chuyển trụ điện và đường dây tải điện vào bên trong, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công mở rộng nền đường và các hạng mục kỹ thuật khác.

Thi công di dời đường điện phục vụ cho việc mở rộng nền đường liên kết vùng thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

“Hạng mục công trình điện là phần việc rất quan trọng, di dời được công trình điện là cơ bản giải quyết xong phần mặt bằng cho việc mở rộng nền đường. Vì vậy hiện tại trên công trình, được sự hỗ trợ tích cực của địa phương, của các cơ quan có liên quan và sự đồng thuận của người dân, đơn vị đã bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư, thiết bị và đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề để tập trung thi công hoàn thành việc di dời đường dây tải điện, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tuyến đường liên kết vùng,” ông Phạm Hữu Sĩ cho biết thêm.

Mới đây trong chuyến công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, trong đó có đường liên kết vùng, bên cạnh việc ghi nhận sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các địa phương, các ban, ngành xác định công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân là nhiệm vụ bức bách hiện nay.

Khó khăn ở khâu nào, vướng mắc ở khâu nào, cần phải xác định rõ nguyên nhân để đưa ra biện pháp giải quyết thấu tình, đạt lý, không để vì bất cứ lý do nào làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2025 và những năm tiếp theo./.

Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất vừa công bố quyết định thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất với mong muốn quản lý và phát triển nguồn lực đất đai hiệu quả.