Đắk Nông: Đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực sụt lún ở thành phố Gia Nghĩa

Ngày 30/5, ông Nguyễn Thọ Hoàng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Gia Nghĩa (thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) cho biết đơn vị đang sửa chữa, khắc phục sự cố sụt lún cục bộ tại nút giao giữa đường Chu Văn An và Huỳnh Thúc Kháng, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa.

Vào đầu tháng 5/2025, tại nút giao giữa đường Chu Văn An và Huỳnh Thúc Kháng, đã xuất hiện tình trạng lún, nứt.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Thành, ban đầu, trên mặt đường nhựa xuất hiện nhiều vị trí lún, nứt, trồi chạy dọc bên lề. Khu vực lún, nứt gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Khoảng 1 tuần sau, khu vực lún, nứt ngày càng mở rộng. Các vết sụt lún tập trung dọc theo mép vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng (bên trái tuyến), chiều dài khoảng 50m, bề rộng khoảng 2m. Càng về sau, các vết lún, nứt ngày càng lan rộng và ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Tình trạng lún, nứt tại đây khiến người dân bất an, lo lắng. Mấy năm qua, ở thành phố Gia Nghĩa đã xảy ra sụt, lún nhiều đoạn tuyến đường, gây cản trở, thậm chí chia cắt giao thông.

Điển hình như đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa) vào tháng 8/2023; đường Trần Hưng Đạo giao với đường Tô Hiến Thành (phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa) từ năm 2018.

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Gia Nghĩa, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị thi công đường Chu Văn An kiểm tra, xác định, vị trí hư hỏng trùng với mương thoát nước thải của đường Huỳnh Thúc Kháng. Mương này được xây từ thời còn huyện Đắk Nông cũ (trước khi thành lập tỉnh Đắk Nông).

Qua thời gian sử dụng lâu dài, mương nước bị tắc nghẽn dòng chảy. Nước thải không thoát được đã làm ẩm nền móng, gây ra hiện tượng bóc tách, hư hỏng lớp bê tông nhựa mặt đường.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Gia Nghĩa đã giao đơn vị thi công đường Chu Văn An là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thương mại, dịch vụ Hoàng Dũng hỗ trợ sửa chữa, gia cố mặt đường và xử lý mương thoát nước tại vị trí sụt lún, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kinh phí do Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa bố trí.

Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa thông tin tới đây thành phố sẽ thuê đơn vị chuyên môn khảo sát đường Huỳnh Thúc Kháng, nhằm đánh giá tổng thể hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, đặc biệt là mương thoát nước cũ để đề xuất các giải pháp xử lý bài bản, đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực này./.

Lai Châu: Sụt lún nghiêm trọng do mưa lớn ở Quốc lộ 4D đoạn qua huyện Phong Thổ Sáng 20/5 trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa lớn kéo dài làm sụt hố cát tơ gây tắc đường kéo dài trên Quốc lộ 4D Km 25+300 thuộc địa bàn xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ.