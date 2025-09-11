Đề nghị các cơ quan ngoại giao Việt-Trung tiếp tục tăng cường phối hợp hiệu quả

Chiều 11/9, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đến chào và chúc mừng nhân dịp ông Lê Hoài Trung đảm nhiệm cương vị Quyền Bộ trưởng Ngoại giao.

Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời chúc mừng của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đến Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đảm nhận trọng trách mới, thể hiện sự tín nhiệm cao của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với cá nhân đồng chí Lê Hoài Trung, bày tỏ tin tưởng với bề dày kinh nghiệm phong phú của mình,

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung sẽ tiếp tục có nhiều cống hiến quan trọng cho nền ngoại giao Việt Nam, cũng như đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Trung-Việt phát triển ngày càng toàn diện, thực chất và bền vững; khẳng định Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao về thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển.

Chân thành cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và Đại sứ Hà Vĩ, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất đến ông Vương Nghị; đánh giá cao Đại sứ Hà Vĩ đã có nhiều đóng góp nổi bật, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành và địa phương của Việt Nam, bám sát thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt-Trung không ngừng phát triển sâu rộng và đạt nhiều thành quả mới trên các lĩnh vực.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác ổn định, lâu dài với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam; Việt Nam đánh giá cao, chúc mừng những thành tựu phát triển của Trung Quốc và luôn ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò ngày càng tích cực, quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Để triển khai thực hiện hiệu quả nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các cơ quan đối ngoại, ngoại giao hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp hiệu quả, tham mưu duy trì trao đổi chiến lược cấp cao thường xuyên.

Ông Lê Hoài Trung đề nghị hai bên triển khai mạnh mẽ trụ cột hợp tác quốc phòng-an ninh; nâng cao hiệu quả kết nối hai nền kinh tế, dành ưu tiên cho hợp tác đường sắt hai nước; thúc đẩy hợp tác thực chất hơn về thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội tích cực cho quan hệ hai nước.

Về vấn đề trên biển, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, đặt mình vào vị trí của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Nhất trí và đánh giá cao với các ý kiến của Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Đảng và Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng và dành ưu tiên cao quan hệ với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược cấp cao thường xuyên, không ngừng làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, tiếp tục triển khai tốt các hoạt động của Năm Giao lưu nhân văn Trung-Việt, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược lên tầm cao mới và không ngừng đi vào chiều sâu./.

