Đề xuất triển khai gói thầu cho 7 tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Trong báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Công Bằng, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, chấp thuận cho triển khai ngay gói thầu tư vấn tổng thể phát triển mạng lưới đường sắt đô thị thành phố (TV5).

Theo đó, việc triển khai ngay gói thầu TV5 nhằm thực hiện các nhiệm vụ: xác định phương án tuyến công trình, vị trí công trình trên tuyến đường sắt đô thị và vị trí tiềm năng các khu vực TOD; lập Bộ thông số kỹ thuật dùng chung và Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất; thiết kế định hướng hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị; kế hoạch đầu tư các tuyến đường sắt đô thị.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến nhà thầu TV5 sẽ được huy động từ tháng 10/2025 và hoàn thành công việc vào quý 2/2026. Sau đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt sản phẩm của TV5 làm cơ sở để yêu cầu các nhà đầu tư thống nhất phương án triển khai.

Đặc biệt là các nội dung trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án được nhà đầu tư quan tâm.

Trong thời gian từ nay đến lúc TV5 hoàn thành công việc, nhà đầu tư đề xuất tham gia đầu tư vẫn thực hiện song song các nghiên cứu của mình.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với nhà đầu tư trong quá trình thực hiện để đảm bảo tính đồng bộ với toàn bộ mạng lưới đường sắt đô thị, tránh lãng phí trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi từng tuyến.

Hiện, Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật phạm vi, danh mục các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân Thành phố cần thiết đề xuất ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố quyết định áp dụng cơ chế đặc thù, đặc biệt theo Nghị quyết số 188/2025/QH15.

Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cho thành phố nhiều cơ chế đặc thù, đặc biệt để huy động nguồn lực đầu tư cũng như triển khai các nhiệm vụ khác.

Theo kế hoạch đến năm 2035, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 355km đường sắt đô thị.

Giai đoạn 2026-2035, Thành phố triển khai 7 tuyến đường sắt đô thị gồm: Tuyến 1 (Bến Thành-An Hạ), tiếp nối tuyến Bến Thành-Suối Tiên; tuyến 2 (Bến Thành-Thủ Thiêm và Tham Lương-Củ Chi); tuyến 3 (Hiệp Bình Phước-Bình Triệu-Ngã 6 Cộng Hòa-Tân Kiên-An Hạ);

Tuyến 4 (Đông Thạnh Hóc Môn-sân bay Tân Sơn Nhất-Bến Thành-Nguyễn Hữu Thọ-Khu đô thị Hiệp Phước); tuyến 5 (Long Trường-Xa lộ Hà Nội-Cầu Sài Gòn-Bảy Hiền-Depot Đa Phước); tuyến 6 (Vành đai trong); tuyến 7 (Tân Kiên-Nguyễn Văn Linh-Thủ Thiêm-Thảo Điền-Thanh Đa-Khu Công nghệ cao-Vinhomes Grand Park).

Nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án, thời gian qua, Ban Quản lý đường sắt đô thị đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án các dự án thuộc danh mục theo Nghị quyết số 188/2025/QH15.

Bên cạnh đó, đơn vị này đã rà soát, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và đăng ký nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2026 các dự án đường sắt đô thị chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 và 7 tuyến theo danh mục./.

