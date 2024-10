Điện Biên: Bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển trái phép gần 12kg heroin

Đối tượng Vàng A Bênh (sinh năm 1990) trú tại bản Phìn Hồ B, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ cùng tang vật vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 16/10, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) vừa phối hợp với lực lượng Công an các huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa và Công an thị xã Mường Lay phá thành công chuyên án 924T, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép 34 bánh heroin.

Trước đó, ngày 5/10, tại khu vực xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, lực lượng phối hợp đã đồng loạt ra quân, triệt phá thành công chuyên án 924T, bắt giữ đối tượng Vàng A Bênh (sinh năm 1990, trú tại bản Phìn Hồ B, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 34 bánh heroin (có trọng lượng khoảng 11,9kg).

Mở rộng điều tra, Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng là Sùng A Thái (sinh năm 1990, trú tại bản Phìn Hồ B, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ) là đối tượng cầm đầu; Lầu A Tỉnh (sinh năm 2006, trú bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé) và Thào A Sơn (sinh năm 1988, trú tại bản Pa Bun, xã Hua Bun, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Điện Biên: Bắt 2 kẻ mua bán trái phép ma túy, chống trả lực lượng chức năng Công an thành phố Điện Biên Phủ đã bắt giữ Quàng Văn Hải (trú tại thành phố Điện Biên Phủ) và Hạng Phái Lầu (trú tại huyện Điện Biên Đông) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.