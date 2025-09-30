Điện Biên: Khởi công xây dựng Khu đô thị mới, phố đi bộ sân bay Mường Thanh

Sáng 30/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Hải Điện Biên tổ chức Lễ khởi công xây dựng Khu đô thị mới, phố đi bộ sân bay Mường Thanh đẳng cấp nhất khu vực Tây Bắc.

Đây là công trình được chọn khởi công xây dựng để chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô nhấn mạnh, đây sẽ là một khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu về đất ở, nhà ở và dịch vụ xã hội của nhân dân; là động lực phát triển mới cho thương mại, dịch vụ và du lịch; là minh chứng sinh động cho nỗ lực thu hút đầu tư, đổi mới tư duy phát triển của tỉnh….

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô phát biểu tại Lễ khởi công. (Ảnh: Xuân Tư - TTXVN)

"Chủ đầu tư dự án cần quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ. Các sở, ngành của tỉnh, phường Điện Biên Phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật; nhân dân trong khu vực, ủng hộ chủ trương của tỉnh, chung tay cùng chính quyền và doanh nghiệp trong công tác xây dựng hạ tầng, bảo đảm an ninh trật tự và môi trường khu vực, qua đó góp phần để dự án triển khai thành công, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và diện mạo mới cho đô thị trung tâm tỉnh Điện Biên," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu.

Dự án có diện tích gần 7,6ha, ở vị trí đắc địa, nằm cạnh sân bay Điện Biên Phủ và gần các điểm di tích lịch sử nổi tiếng như: Hầm Đờ Cát, Cầu Mường Thanh, Đồi A1, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Cầu Thanh Bình, sông Nậm Rốm, chợ Trung tâm...

Dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ sân bay Mường Thanh được định hướng xây dựng là khu đô thị số đầu tiên của tỉnh Điện Biên, kết hợp hài hòa với không gian xanh.

Trong đó, diện tích dành cho đất ở liền kề là hơn 2ha (người mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài theo quy định của pháp luật). Khu đô thị mới bao gồm 189 căn nhà ở liền kề với diện tích sàn mỗi căn từ 102m2 trở lên; tỷ lệ xây dựng nhà là 80%, bao gồm 4 tầng và 1 tum, có ô chờ lắp cầu thang máy… Gần 5,6ha còn lại là đất công cộng, đất cây xanh, đất bãi đỗ xe, đất đường giao thông nội bộ, trường học mầm non quốc tế… Tổng mức đầu tư của dự án gần 700 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực, phục vụ cho việc tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực và toàn thành phố Điện Biên Phủ (cũ) nói chung; đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách du lịch cũng như người dân khu vực; mở rộng quỹ đất dân cư đô thị giải quyết vấn đề nhà ở, tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan hiện đại, góp phần hoàn thiện quy hoạch của tỉnh, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho toàn khu vực; đảm bảo công tác quy hoạch phải đi trước một bước để các nhà đầu tư nghiên cứu tìm hiểu cùng với hiệu quả về kinh tế thu được cao nhất, tạo nguồn lực cho việc đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên…

Đại diện cho nhà đầu tư, ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Hải Điện Biên khẳng định, công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đơn vị cam kết sẽ tập trung cao nhất về nhân lực, máy móc, công nghệ và kinh nghiệm để đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

"Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, dự án sẽ trở thành điểm nhấn mới của vùng Tây Bắc nói chung và của Điện Biên nói riêng, mang lại niềm tin và sự hài lòng cho nhân dân; đồng thời, khẳng định sẽ phấn đấu hoàn thành dự án vượt kế hoạch đề ra. Dự kiến, công ty sẽ mở bán sản phẩm vào cuối năm 2025 và bàn giao căn hộ trong quý 4/2026," ông Nguyễn Văn Đức tin tưởng.

Trước đó, ngày 13/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô đã ký Quyết định Số 1826/QĐ-UBND, về việc Công nhận kết quả trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ gần sân bay Mường Thanh tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Đơn vị trúng thầu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Hải Điện Biên, do ông Nguyễn Văn Đức làm Giám đốc với giá trúng đấu giá hơn 153 tỷ đồng./.

