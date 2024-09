Điện lực Đồng Xoài lên tiếng về tin 'nháy điện dẫn đến nước đục, có cặn đen'

Theo Điện lực Đồng Xoài, từ sau ngày 4/9 đến nay, tuyến vận hành cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục, do đó việc sự cố gây nước đục không liên quan đến việc cung cấp điện.

Người dân Đồng Xoài bức xúc vì nước sạch thường xuyên bị bẩn đục, gây hư hỏng các thiết bị. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 13/9, Điện lực Đồng Xoài (thuộc Công ty Điện lực Bình Phước) phản hồi thông tin liên quan việc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước cho rằng dịch vụ cấp điện cho Nhà máy nước Đồng Xoài là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nước đục, cặn đen.

Điện lực Đồng Xoài cho rằng phản ánh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước đầu năm 2024 đến ngày 4/9 bị sự cố mất điện và "nháy điện" 37 lần, từ 1-4/9 bị "nháy điện" 2 lần tại trạm bơm cấp 2 vào ngày 1/9 và ngày 4/9 là chưa chính xác, cần được xem xét cẩn thận nguyên nhân từ đâu.

Cũng theo Điện lực Đồng Xoài, từ sau ngày 4/9 đến nay, tuyến vận hành cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục, do đó việc sự cố gây nước đục không liên quan đến việc cung cấp điện thời gian gần đây.

Điện lực Đồng Xoài cho rằng hệ thống cung cấp nước bị xáo trộn thủy lực trong tuyến ống truyền dẫn làm cho nước bị đục, có cặn có nhiều nguyên nhân và không đổ lỗi cho việc "nháy điện" của lưới điện do Điện lực Đồng Xoài quản lý.

Điện lực Đồng Xoài cũng cho rằng mùa mưa bão thường xảy ra dông, sét, gió lốc, các sự cố bất khả kháng do thiên nhiên gây ra là khó tránh khỏi và mong khách hàng thông cảm, chia sẻ; đồng thời mong muốn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước có các giải pháp kỹ thuật, có nguồn điện dự phòng để đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, liên tục khi không may xảy ra sự cố lưới điện hoặc trường hợp điện áp dao động khi có dông, sét…

Trao đổi với phóng viên sáng 13/9, ông Lê Văn Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước cho biết đã nhận được văn bản phản hồi từ Điện lực Đồng Xoài về vấn đề nêu trên. Ông Luyện mong muốn ngành điện cần cấp điện ổn định như thời gian từ ngày 5/9 đến nay để công ty có thể vận hành ổn định trạm bơm nước sạch cấp ra mạng lưới.

Cũng theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước, tình trạng nước bị cặn đen, đục thời gian qua một phần do chất lượng dịch vụ cấp điện cho Nhà máy nước Đồng Xoài không ổn định là có cơ sở.

"Việc này nếu không được giải quyết triệt để, chúng tôi sẽ khiếu nại lên Tổng Công ty Điện lực miền Nam, EVN. Về quy trình vận hành, đầu tư thiết bị, nguồn điện dự phòng cho nhà máy, mạng lưới cấp nước của công ty đã đáp ứng đầy đủ," ông Lê Văn Luyện nói.

Trước đó, phóng viên TTXVN phản ánh những ngày qua, người dân tại thành phố Đồng Xoài bức xúc vì tình trạng chất lượng nguồn nước sinh hoạt do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước cung cấp, tiếp tục tái diễn tình trạng nước đổi màu, đục, có cặn đen… không thể sử dụng khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị xáo trộn, hư hỏng các thiết bị sử dụng.

Lý giải tình trạng trên, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước cho rằng ngoài nguyên nhân do đường ống truyền tải từ nhà máy đến thành phố Đồng Xoài đầu tư khoảng 10 năm nay chưa được xúc xả, còn nguyên nhân chính khác là do chất lượng dịch vụ cấp điện của lưới điện cấp cho Nhà máy nước Đồng Xoài./.

