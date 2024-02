Đoàn đại biểu Campuchia thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại Long An

Chuyến thăm của Đoàn đại biểu Campuchia đến tỉnh Long An nhằm tăng cường, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Long An với hai tỉnh Svay Rieng, Prey Veng.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được tiếp ngài Peng Posa, Tỉnh trưởng ban hành chính tỉnh Svay Rieng. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Sáng 2/2, tỉnh Long An tổ chức buổi Lễ tiếp đoàn đại biểu Campuchia sang chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tiếp đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Được, cùng nguyên lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tỉnh Long An.

Đại diện phía Campuchia có ngài Peng Posa, Tỉnh trưởng Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Svay Rieng; ngài Sourn Somalin, Tỉnh trưởng Ban Hành chính tỉnh Prey Veng, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Prey Veng.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã thưởng thức văn nghệ, giao lưu văn hóa giữa 2 nước, do nghệ sĩ 2 tỉnh Long An và Svay Rieng biểu diễn.

Buổi thăm, chúc Tết cổ truyền Việt Nam của Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia đến tỉnh Long An nhằm tăng cường, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Long An với hai tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ an ninh biên giới trong tình hình mới.

Lãnh đạo Long An và Tây Ninh chúc tết Chol Chnam Thmay tại Campuchia Thay mặt lãnh đạo tỉnh Long An và Tây Ninh, ông Nguyễn Thành Tâm chúc chính quyền, nhân dân tỉnh Svay Rieng nói riêng và Campuchia nói chung đón tết vui tươi, đầm ấm, gặt hái nhiều thành công.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được thông báo tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2023 với nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Năm 2023, Long An tăng trưởng kinh tế đạt 5,77% (cao hơn bình quân chung của cả nước 5,2%); quy mô nền kinh tế đứng thứ 13 cả nước; thu ngân sách đạt trên 20.950 tỷ đồng (vượt dự toán Trung ương và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao).

Lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 96,4 triệu đồng (tương đương 4.000 USD).

Quốc phòng-an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị được kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; thu hút FDI đứng tôp 10 cả nước; môi trường đầu tư ngày càng cải thiện (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hạng 10 cả nước; Chỉ số cải cách hành chính hạng 8 cả nước).

Ngài Sourn Somalin, Tỉnh trưởng ban hành chính tỉnh Prey Veng tặng hoa, thư chúc Tết Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Nhằm tăng cường sự hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa 3 tỉnh, năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được đề xuất 3 địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác phân giới, cắm mốc theo Nghị định thư năm 2019, góp phần xây dựng và gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, giao thương hàng hóa của hai quốc gia Việt Nam và Campuchia, 3 tỉnh cần quan tâm đầu tư kết nối mạng lưới đường bộ, đường thủy đồng bộ và thông suốt ở khu vực biên giới; trong đó có cặp cửa khẩu quốc tế PrayVo (Campuchia) và Bình Hiệp (Việt Nam).

Lãnh đạo 3 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Long An chia sẻ bước sang năm mới 2024, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, nhưng 3 địa phương sẽ không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, nhằm tạo ra những động lực mới cho sự phát triển của mỗi địa phương, trở thành nguồn lực và nhân tố bảo đảm sự phát triển bền vững của quan hệ hai nước Việt Nam-Campuchia.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng cũng đã tặng hoa và quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đến lãnh đạo tỉnh Long An./.