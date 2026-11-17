Ngày 16/11, Thương vụ Việt Nam tại Israel phối hợp với Liên đoàn các Phòng Thương mại Israel (FICC) tổ chức hội thảo kết nối giao thương với các nhà nhập khẩu Israel, thu hút hơn 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu hàng hóa và xuất khẩu thiết bị, công nghệ.

Phát biểu tại hội thảo, bà Ksenia Koroleva, Trưởng ban Hợp tác quốc tế FICC, đánh giá sự kiện là cơ hội để các nhà nhập khẩu Israel mở rộng hợp tác, tìm kiếm nguồn cung hàng hóa từ bên ngoài, trong đó Việt Nam được xem là thị trường cung ứng quan trọng. Hoạt động này cũng tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác giữa FICC và Thương vụ Việt Nam tại Israel trong năm 2027.

Ông Lê Thái Hòa, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam phụ trách Thương vụ tại Israel, đã giới thiệu những nội dung chính của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Israel (VIFTA), đồng thời nhấn mạnh những cơ hội mà Hiệp định mang lại sau gần 2 năm thực thi.

Trong bối cảnh nguồn cung tại Israel chịu tác động từ tình hình chiến sự, nhiều doanh nghiệp nước này đang tăng cường tìm kiếm nhà cung cấp và đối tác mới, đặc biệt đối với những mặt hàng Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu.

Tại phiên kết nối giao thương, các nhà nhập khẩu và đại diện hệ thống phân phối Israel bày tỏ nhu cầu tìm kiếm nguồn cung ổn định với số lượng lớn từ Việt Nam, tập trung vào các nhóm hàng như lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản, bánh kẹo, hàng tiêu dùng, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, hàng gia dụng, lốp xe, vật liệu xây dựng, thiết bị điện tử và thiết bị văn phòng.

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Israel Lê Thái Hòa tại Hội thảo. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại diện Thương vụ đã trao đổi, cung cấp thông tin và kết nối các nhà nhập khẩu Israel với doanh nghiệp, nhà sản xuất và nhà xuất khẩu Việt Nam phù hợp.

Thương vụ cũng giới thiệu một số hội chợ, triển lãm chuyên ngành dự kiến tổ chức tại Việt Nam trong năm 2027, khuyến khích doanh nghiệp Israel tham dự để khảo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác trực tiếp.

Theo số liệu thống kê được dẫn trong bản tin, trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều Việt Nam-Israel đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Israel đạt 997,1 triệu USD, tăng 41,4%. Nếu tình hình thị trường không có biến động lớn, kim ngạch thương mại song phương cả năm có thể đạt khoảng 4,4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam dự kiến đạt khoảng 1,3 tỷ USD.

Hội thảo góp phần tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Israel trong thời gian tới./.

Israel và Việt Nam hợp tác trong ngành bán dẫn và công nghệ cao Cựu chuyên gia công nghệ cấp cao của Israel nhận định hai nước có thể tập trung vào ba trụ cột chính gồm nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.