Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, sáng 24/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế tổ chức Chương trình “Diễu hành bằng xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam,” điểm xuất phát và kết thúc tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế.

Hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời góp phần lan tỏa tình yêu di sản.

Chương trình bố trí 200 xe đạp GCOO phục vụ đoàn diễu hành, khuyến khích người tham gia đạp xe mặc áo dài truyền thống. Đoàn xuất phát từ Quảng trường Ngọ Môn, di chuyển theo lộ trình: Ngọ Môn - đường Lê Huân - đường Ông Ích Khiêm - Cửa Nhà Đồ - đường Lê Duẩn - cầu Nguyễn Hoàng - đường Bùi Thị Xuân - đường Lê Lợi - cầu Phú Xuân- Cửa Ngăn - Ngọ Môn.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho hay, hòa chung không khí cả nước chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình “Diễu hành bằng xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.”

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh bản sắc dân tộc, lan tỏa tình yêu di sản và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ văn hóa trong cộng đồng.

Đối với Cố đô Huế, di sản chỉ thực sự sống động khi hòa nhịp cùng hơi thở đương đại và được chính người dân chung tay bảo vệ. Hình ảnh những tà áo dài truyền thống cùng những vòng xe lăn bánh qua các tuyến đường, cây cầu di sản hôm nay không chỉ quảng bá vẻ đẹp của một Huế thân thiện, mến khách, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về lối sống xanh, rèn luyện sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Qua hành trình cổ động ý nghĩa này, Ban Tổ chức kỳ vọng mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ trở thành một đại sứ văn hóa, góp phần xây dựng Huế ngày càng xứng tầm là đô thị di sản, văn hóa, sinh thái đặc trưng của cả nước.

Việc lựa chọn xe đạp làm phương tiện diễu hành không chỉ mang ý nghĩa hưởng ứng xu hướng giao thông xanh thân thiện với môi trường, khuyến khích rèn luyện sức khỏe và lối sống tích cực, mà còn góp phần truyền tải thông điệp về sự hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển đô thị bền vững.

Tham gia chương trình, bạn Dayoon, đang làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng, chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được tham gia chương trình. Đây là dịp để tôi trải nghiệm hoạt động đạp xe trên những cung đường đẹp, thơ mộng của Huế, được thong thả ngắm nhìn các di sản, cây cầu và cảnh quan thành phố trong không gian yên bình, thư thái. Thông qua hoạt động này, tôi mong muốn góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh tà áo dài và những giá trị di sản đến với giới trẻ Hàn Quốc”./.

Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại quê hương Đất Tổ Các hoạt động diễn ra sôi nổi, đa dạng, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết dân tộc, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa, quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ.