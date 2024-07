EIA dự báo mức tiêu thụ điện cao kỷ lục trong năm 2024 và 2025

Các tuabin sản sinh điện gió hoạt động tại California, Mỹ. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 9/7, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) dự báo mức tiêu thụ điện của nước này sẽ tăng lên mức cao kỷ lục vào năm 2024 và 2025.

Báo cáo Triển vọng năng lượng ngắn hạn của EIA ước tính nhu cầu điện sẽ tăng lên mức 4.123 tỷ kWh vào năm nay và 4.198 tỷ kWh vào năm 2025, cao hơn mức 4.000 tỷ kWh vào năm trước đó và kỷ lục 4.067 tỷ kWh vào năm 2022.

Với nhu cầu ngày càng tăng từ trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu, cũng như nhu cầu sử dụng nhiều điện hơn cho hoạt động sưởi ấm và vận chuyển của các hộ gia đình và doanh nghiệp, EIA dự báo doanh số bán điện năm nay sẽ tăng lên mức 1.504 tỷ kWh đối với tiêu dùng cá nhân, 1.418 tỷ kWh đối với khách hàng thương mại và 1.052 tỷ kWh đối với lĩnh vực công nghiệp.

Các mức dự báo này xấp xỉ các mức tiêu thụ kỷ lục là 1.509 tỷ kWh đối với tiêu dùng cá nhân năm 2022, 1.391 tỷ kWh đối với khách hàng thương mại năm 2022 và 1.064 tỷ kWh đối với lĩnh vực công nghiệp năm 2000.

Theo EIA, tỷ lệ sản xuất điện từ khí đốt tự nhiên sẽ giảm từ 42% của năm ngoái, xuống còn 41% vào năm nay và 40% vào năm 2025.

Tỷ trọng điện than sẽ giữ ở mức 17% vào năm nay, tương đương năm ngoái, trước khi giảm xuống 16% vào năm 2025.

Sản lượng năng lượng tái tạo sẽ tăng từ mức 21% của năm ngoái, lên mức 23% vào năm nay và 25% vào năm 2025, trong khi tỷ trọng điện hạt nhân sẽ giữ ở mức 19% vào năm nay và 2025, tương đương với năm 2023.

Mặc dù việc sử dụng than để sản xuất điện ở Mỹ đã giảm trong nhiều năm so với khí đốt, chủ yếu là do khí đốt tạo ra ít CO2 và các loại khí thải khác hơn, nhưng EIA dự báo giá khí đốt cao hơn sẽ thúc đẩy sự gia tăng lượng than sử dụng để sản xuất điện trong nửa cuối năm nay.

EIA ước tính doanh số bán khí đốt năm nay sẽ giữ ở mức 0,35 m3/ngày đối với tiêu dùng cá nhân, tăng lên 0,26 m3/ngày đối với khách hàng thương mại, 1,01 m3/ngày để sản xuất điện và giảm xuống 6,54 m3/ngày đối với ngành công nghiệp./.

