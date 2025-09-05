ExxonMobil có thể bán các nhà máy hóa chất tại châu Âu do ảnh hưởng từ thuế quan

Tờ Financial Times ngày 4/9 dẫn nguồn tin thân cận cho biết tập đoàn năng lượng ExxonMobil đang cân nhắc bán các nhà máy hóa chất tại châu Âu, bao gồm ở Vương quốc Anh và Bỉ, trong bối cảnh ngành này chịu ảnh hưởng từ thuế quan của Mỹ và sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo hai nguồn tin, tập đoàn năng lượng này đã có các cuộc thảo luận sơ bộ với những cố vấn trong vài tuần qua về khả năng bán tài sản, với giá trị có thể lên tới 1 tỷ USD.

Ngành hóa chất châu Âu đang chịu áp lực ngày càng lớn khi thuế quan từ Mỹ làm gián đoạn thương mại toàn cầu, khiến đơn hàng bị chậm trễ và tăng cường sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu giá rẻ của châu Á.

Những yếu tố này đang đe dọa đà phục hồi của ngành, vốn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022.

Báo cáo cho biết ExxonMobil sở hữu một nhà máy sản xuất ethylene tại thị trấn Fife, Scotland cùng một số cơ sở sản xuất khác tại Bỉ, và tập đoàn này cũng đã xem xét khả năng đóng cửa các cơ sở nói trên.

Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý rằng không có gì đảm bảo một thỏa thuận sẽ được ký kết, và ExxonMobil có thể quyết định giữ lại các tài sản này./.

Tập đoàn ExxonMobil quay trở lại Libya sau hơn một thập kỷ vắng bóng ExxonMobil tiến hành nghiên cứu kỹ thuật tại 4 lô dầu khí ngoài khơi gần biển Tây Bắc Libya và khu vực bồn trũng Sirte, đánh dấu sự trở lại của gã khổng lồ này tại Libya sau 10 năm bị gián đoạn.