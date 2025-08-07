Thế giới

Tập đoàn ExxonMobil quay trở lại Libya sau hơn một thập kỷ vắng bóng

ExxonMobil tiến hành nghiên cứu kỹ thuật tại 4 lô dầu khí ngoài khơi gần biển Tây Bắc Libya và khu vực bồn trũng Sirte, đánh dấu sự trở lại của gã khổng lồ này tại Libya sau 10 năm bị gián đoạn.

Nguyễn An
Một trạm xăng của ExxonMobil tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya (NOC) vừa ký bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác với tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ, đánh dấu sự trở lại của gã khổng lồ năng lượng này tại Libya sau hơn 10 năm bị gián đoạn hoạt động.

Thông cáo do NOC công bố ngày 5/8, cho biết trong khuôn khổ hợp tác này, ExxonMobil sẽ tiến hành nghiên cứu kỹ thuật chi tiết tại 4 lô dầu khí ngoài khơi nằm gần bờ biển Tây Bắc Libya và khu vực bồn trũng Sirte, nhằm đánh giá tiềm năng tài nguyên hydrocarbon tại các lô dầu khí này.

Bản ghi nhớ trên được cho là bước khởi đầu mở ra khả năng nối lại quan hệ hợp tác giữa NOC và ExxonMobil, vốn bị gián đoạn trong hơn một thập kỷ qua do những bất ổn chính trị và xung đột nội bộ tại Libya.

Giới quan sát nhận định việc ExxonMobil sẵn sàng nối lại hoạt động thăm dò dầu khí tại Libya là một bước đi chiến lược, phù hợp với xu hướng ngày càng có nhiều công ty năng lượng quốc tế quay trở lại thị trường giàu tiềm năng này.

Libya là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất châu Phi và là một thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), tuy nhiên kể từ sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ hồi năm 2011, ngành công nghiệp dầu khí của nước này liên tục bị gián đoạn do các cuộc xung đột và bất ổn chính trị./.

