Gần 116.000 lượt khách qua các bến xe Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Dù lượng xe và khách đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tuy nhiên, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã chỉ đạo các bến xe bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn.

Các Bến xe Hà Nội đã phục vụ tổng cộng 115.912 lượt hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, trong đợt cao điểm phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 vừa qua, ba bến xe do công ty quản lý (gồm Giáp Bát, Gia Lâm và Mỹ Đình) đã điều hành 10.291 lượt chuyến xe ra, vào bến, phục vụ tổng cộng 115.912 lượt hành khách.

Trong đó, Bến xe Giáp Bát điều hành 4.075 lượt chuyến xe, phục vụ 42.690 lượt hành khách; Bến xe Gia Lâm điều hành 2.137 lượt chuyến xe, phục vụ 13.020 lượt hành khách; Bến xe Mỹ Đình điều hành 4.079 lượt chuyến xe, phục vụ 60.202 lượt hành khách.

Cũng trong dịp nghỉ lễ, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, ba bến đã tăng cường 853 xe khách. Trong đó, Bến xe Giáp Bát tăng cường 386 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường 12 xe; Bến xe Mỹ Đình tăng cường 455 xe.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, ngày 31/8 là ngày cao điểm nhất của đợt cao điểm với tổng cộng 2.370 chuyến xe tại cả 3 bến xe, phục vụ 44.126 hành khách (tăng 473% so với ngày thường và tăng 106% so với cùng kỳ năm trước).

Lượng xe và khách đi lại tăng cao, tuy nhiên, Công ty đã chỉ đạo các bến sớm xây dựng kế hoạch phục vụ, chủ động các phương án điều hành sát với diễn biến thực tế; sẵn sàng xe tăng cường trong trường hợp cần thiết.

“Ngoài ra, các bến xe cũng bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh với các tệ nạn xã hội, nạn ‘cò khách’, hàng rong... gây mất an ninh trật tự trên bến xe… Nhờ đó đã phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vận tải hoạt động tại bến,” ông Phạm Mạnh Hùng nói.

Đánh giá của đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cho thấy, các bến xe thông thoáng. Lượng xe xuất bến và lượng hành khách đi xe có tăng so với ngày thường vào những ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ lễ nhưng ít xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy.

Các doanh nghiệp vận tải có quầy vé riêng đã chủ động bán vé cho hành khách từ trước với nhiều hình thức mua vé (qua điện thoại trao vé tận nhà, mua qua mạng, mua tại nhiều địa lý bán vé nên hành khách biết giờ xe xuất bến đã chủ động xuống bến để đi xe).

Về vận tải hành khách liên tỉnh, các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cơ bản đáp ứng đủ về phương tiện, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Các địa phương đã chỉ đạo chủ động bố trí xe dự phòng sẵn sàng giải tỏa hành khách nếu xảy ra ùn tắc, gia tăng lưu lượng đột biến thực hiện tốt.

Theo đại diện Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, dịp nghỉ lễ, các cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Giao thông Vận tải, các sở giao thông vận tải đều đã chủ động xây dựng tình huống phù hợp nhu cầu thực tế di chuyển của người dân (trong đó chủ bố trí phương tiện để vận chuyển và số lượng phương tiện dự phòng, công tác quản lý giá cước vận tải).

Lực lượng chức năng cũng đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình phục vụ vận tải trong dịp nghỉ lễ nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại của nhân dân, hạn chế thấp nhất những vấn đề ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ bảo đảm giao thông thông suốt./.