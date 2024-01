Gặp gỡ chàng trai lan tỏa niềm đam mê y khoa và cống hiến cho cộng đồng

Tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu Đặng Lê Minh Khang, sinh viên Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Đặng Lê Minh Khang (sinh năm 2003, ở Cần Thơ) là một gương mặt sáng giá của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nổi bật trong số 14 ứng cử viên Công dân Trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh 2023.

Cùng với thành tích học tập đáng nể, Minh Khang còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động Đoàn-Hội, lan tỏa tinh thần say mê nghiên cứu, học hỏi tới sinh viên y khoa trong cả nước và quốc tế.

Hành trình ấn tượng

Nổi tiếng từ thời học sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ), Minh Khang đã vượt qua hàng trăm thí sinh để được tuyển thẳng vào Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sau khi giành Huy chương Vàng Olympic Sinh học Quốc tế năm 2021. Khang là học sinh đầu tiên tại Cần Thơ đạt được thành tích này.

Cũng trong năm đó, Minh Khang vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Minh Khang không chỉ gặt hái cho mình những giải thưởng ở ngành Y khoa trong nước mà còn ghi tên mình trên bản đồ Y khoa quốc tế.

Cho đến thời điểm hiện tại, chàng trai trẻ đã có trong tay những thành tích vô cùng ấn tượng như đoạt giải Nhì chung cuộc tại Olympic Sinh lý Đông Dương lần thứ 1, top 20 các đội thi xuất sắc nhất tại Cuộc thi Sinh lý Nhật Bản (PQJ) do Khoa Y, Đại học Y khoa Sapporo (Nhật Bản) tổ chức; top 40 các đội thi xuất sắc nhất Cuộc thi Quốc tế về Vi sinh, Ký sinh trùng và Miễn dịch (SIMPIC) do Bệnh viện Đại học Siriraj, Đại học Mahidol (Thái Lan) tổ chức; top 40 các đội thi xuất sắc Cuộc thi Sinh lý Quốc tế giữa các trường y khoa (IMSPQ) do Đại học Gadjah Mada (Indonesia) tổ chức; top 60 Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo Tế bào gốc (Stem Cell Innovations) do Viện Tế bào gốc tổ chức...

Bên cạnh đó, Minh Khang tham gia với vai trò là chủ biên cho các báo cáo quan trọng như "Tác động của phương pháp học tập tự định hướng của sinh viên y khoa năm thứ hai trên môi trường mô phỏng lâm sàng" và "Xây dựng khóa học điện tâm đồ dựa trên chuẩn năng lực."

Các báo cáo đề tài nghiên cứu của Minh Khang góp phần khẳng định vai trò của hoạt động học tập tự định hướng ở sinh viên y khoa trong bối cảnh các trường đại học y khoa tại Việt Nam đang tiến hành quá trình xây dựng các chương trình đào tạo dựa trên chuẩn năng lực (CBME) theo xu hướng quốc tế.

Chia sẻ về đức tính, phẩm chất cần có của sinh viên nghề Y, Minh Khang cho biết: " Quan trọng nhất là phải có lòng nhân ái, biết cảm thông, chia sẻ với người khác. Bên cạnh đó là sự cần mẫn, tỉ mỉ, chăm chỉ cùng với một thể lực, sức khỏe tốt. Bởi ngành Y học khó, làm càng khó hơn, tính chất ngành nghề với kiến thức cập nhật gần như từng ngày yêu cầu học tập, bổ sung kiến thức mỗi ngày đến suốt đời. Khả năng giao tiếp tốt là kỹ năng mềm cần được đặc biệt chú ý đến. Vì đặc thù nghề Y đòi hỏi y, bác sỹ giao tiếp có hiệu quả với người bệnh, thân nhân, trao đổi chuyên môn có hiệu suất với đồng nghiệp."

Đối với Minh Khang, những gì đạt được là nguồn động viên tinh thần to lớn, là những bước khởi động đầu tiên cho con đường theo đuổi Y khoa còn rất dài và còn nhiều khó khăn phía trước. Minh Khang không đặt mục tiêu là người xuất sắc nhất, mà đặt mục tiêu mỗi ngày bản thân sẽ luôn học được điều gì đó mới mẻ giúp mình tiến bộ, thay đổi tích cực hơn từng ngày.

Đam mê, lòng nhân ái và tinh thần học hỏi - Chìa khóa thành công

Thành công của Minh Khang không chỉ dừng lại ở lĩnh vực học thuật. Minh Khang đã có nhiều đóng góp công sức cho các hoạt động thiện nguyện như khám, phát thuốc tại Côn Đảo; tình nguyện viên chương trình Tường xanh Nắng vàng ở Bến Tre.

Minh Khang là người sáng lập Câu lạc bộ Nghiên cứu Khoa học tại Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu lan tỏa đam mê nghiên cứu và tạo cơ hội cho sinh viên y khoa khám phá thế giới nghiên cứu.

Tỉnh Đoàn Champasak (Lào) trao bằng khen cho Minh Khang về những đóng góp tích cực trong công tác tình nguyện tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Minh Khang được trao danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2023.

Khang còn là thành viên của Câu lạc bộ Học thuật Forum Khoa Y, tham gia tổ chức nhiều chương trình học thuật chất lượng. Đồng thời, em là một tình nguyện viên tích cực, tham gia nhiều hoạt động như Học sinh thân thiện, Vòng loại Olympia cấp trường và nhiều sự kiện khác.

Thời học phổ thông, Minh Khang đã trải qua giai đoạn khó khăn khi là một học sinh tự ti, tự đóng mình trong thế giới của những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Tuy nhiên, Minh Khang không ngần ngại mà đã tự tin đối mặt với nỗi sợ hãi đó, coi đó như một cơ hội quý giá để trưởng thành và học hỏi từ những thất bại và vấp ngã.

Để đạt được những thành công đó, cùng với những nỗ lực không ngừng của bản thân, Minh Khang còn nhận được sự quan tâm và tình yêu thương từ gia đình, đặc biệt là từ bố, mẹ. Gia đình là nguồn động viên mạnh mẽ, là điểm tựa cho những ước mơ của Khang. Bố mẹ không chỉ là người ủng hộ mà còn là người luôn đồng hành, an ủi và động viên, giúp thay Minh Khang giữ vững niềm tin vào con đường đã lựa chọn. Bất kể khó khăn nào, tình thân gia đình vẫn luôn ở bên cạnh, mang đến sự động viên mạnh mẽ để Minh Khang tự tin bước đi.

Minh Khang luôn hứng khởi để học hỏi và khám phá cuộc sống thông qua những trải nghiệm đơn giản và bình thường. Trong lĩnh vực chuyên môn, Minh Khang đặt ra mục tiêu cố gắng hết sức để thay đổi tích cực cuộc sống của những người đang phải đối mặt với bệnh tật.

Đặng Lê Minh Khang là một trong những điển hình tiêu biểu của giới trẻ năng động, ham học hỏi và giàu thành tích./.

