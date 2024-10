Gia Lai làm rõ thông tin bất thường về hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi ở Ia Pa

Vụ việc đang được Công an huyện Ia Pa chủ trì phối hợp với Công an xã Chư Răng, các phòng chuyên môn của huyện, UBND xã để kiểm tra, xác minh nguồn tin tố giác tội phạm theo nội dung báo chí phản ánh.

Một trong hai trạm bơm dịch vụ công ích thủy lợi ở xã Chư Răng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai vừa gửi báo cáo đến Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam liên quan đến những bất thường trong hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tại huyện Ia Pa.

Theo báo cáo, các nội dung phản ánh về sự bất thường trong việc thu dịch vụ công ích thủy lợi tại huyện Ia Pa đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài Chính, Ủy ban Nhân dân huyện Ia Pa cùng Ủy ban Nhân dân xã Chư Răng tiến hành kiểm tra.

Cụ thể, việc kiểm tra dựa trên bảng danh sách các xác nhận của các hộ gia đình cùng diện tích đất trong hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm do Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi thực hiện và chịu trách nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá dịch vụ thuỷ lợi và hỗ trợ tiền sử dụng giá, sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi. Qua quá trình kiểm tra, các cơ quan chức năng xác nhận những nội dung phản ánh là có căn cứ.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an huyện Ia Pa chủ trì phối hợp với Công an xã Chư Răng, các phòng chuyên môn của huyện và Ủy ban Nhân dân xã để kiểm tra, xác minh nguồn tin tố giác tội phạm theo nội dung báo chí đã phản ánh. Do đang trong quá trình kiểm tra và xác minh, nên chưa có kết quả cụ thể.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Ia Pa nhanh chóng gửi kết quả kiểm tra, xác minh để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh khi có thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng thông tin thêm về tình hình thực hiện hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2014-2023 trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo trình tự, hồ sơ quy định tại các nghị định: Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; Nghị định 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung thay thế một số điều Nghị định 143/2003/NĐ-CP và Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng giá, sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi.

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi (trong đó có hồ sơ của Ủy ban Nhân dân huyện Ia Pa), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

Sở này cũng nhấn mạnh, việc hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi là hỗ trợ cho tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi, không phải hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng nước quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 96/2018/NĐ-CP.

Trước đó, qua phản ánh của người dân về việc hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi tại hai trạm bơm dịch vụ tư nhân trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã Chư Răng đã thành lập ba tổ công tác để xác minh và phát hiện nhiều bất thường về kê khai diện tích, cũng như sai tên người thụ hưởng và chữ ký./.

