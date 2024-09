Gia Lai: Trẻ khuyết tật 5 tuổi tử vong do bị bạo hành tại cơ sở nuôi không phép

Cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật tại số 57 đường Trần Nhật Duật, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai - nơi xảy ra vụ trẻ nghi bị bạo hành tử vong. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ việc một trẻ 5 tuổi tử vong nghi bị bạo hành tại điểm nuôi trẻ khuyết tật không phép ở phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo tiến trình vụ việc, vào ngày 1/9/2024, Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo về việc tại điểm nuôi trẻ khuyết tật số 57 Trần Nhật Duật, tổ 7, phường Ia Kring, thành phố Pleiku có 1 trẻ khuyết tật tử vong, có dấu hiệu bị bạo hành.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Pleiku phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Pleiku và các đơn vị chức năng liên quan tập trung điều tra, làm rõ vụ việc; đồng thời, báo cáo, tham mưu chính quyền địa phương kiểm tra các điều kiện hoạt động của điểm nuôi trẻ, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Qua xác minh ban đầu, điểm nuôi trẻ khuyết tật số 57 Trần Nhật Duật, do bà Phạm Thị Hồng (sinh năm 1957, trú cùng địa chỉ trên) làm chủ. Cơ sở này hoạt động từ năm 2016 đến nay nhưng không có giấy phép, hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 35 trẻ bị khuyết tật về trí tuệ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bà Hồng nhờ Nguyễn Ngọc Duyên (sinh năm 2003, trú tổ 2, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku; là trẻ khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần trí tuệ nặng, hiện đang được nuôi dưỡng tại cơ sở này) cho cháu H.D.T.K (sinh năm 2019, trú thôn Cam Lâm, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc; là trẻ khuyết tật, thiểu năng trí tuệ được gia đình đưa đến điểm nuôi trẻ khuyết tật số 57 Trần Nhật Duật để nuôi dưỡng từ tháng 6/2024) ăn cơm.

Duyên dẫn cháu K vào phòng nghỉ trưa, đóng cửa lại và đút cơm cho K ăn, khi mới ăn được một thìa cơm thì K đã bị ói nên Duyên dùng chân đạp nhiều lần vào vùng bụng, lưng của cháu K.

Thấy K bất tỉnh, Duyên bế cháu K sang văn phòng gọi bà Hồng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở và sau đó cháu K tử vong tại Bệnh viện.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi và nhân thân của Nguyễn Ngọc Duyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Pleiku giao cho bà Phạm Thị Hồng bảo lãnh và quản lý Duyên để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, để chủ động phòng ngừa các vụ việc tương tự xảy ra và xử lý vi phạm của điểm nuôi dạy trẻ theo quy định, Công an thành phố Pleiku đã chủ động báo cáo, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku chỉ đạo và phối hợp phòng, ban chức năng, Ủy ban Nhân dân phường Ia Kring tiến hành kiểm tra, yêu cầu điểm nuôi dạy trẻ chấm dứt ngay hoạt động và củng cố hồ sơ, xử lý trách nhiệm của các cá nhân có liên quan theo quy định.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Ia Kring chấm dứt hoạt động với cơ sở nuôi trẻ khuyết tật này; đồng thời yêu cầu bà Phạm Thị Hồng tiến hành phân loại, lập danh sách đối tượng có cha mẹ, người thân để đưa về với gia đình.

Trường hợp các đối tượng chưa xác định được địa chỉ người thân, cha mẹ, sẽ được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai hoặc Làng trẻ em SOS tỉnh Gia Lai để được tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku, đến hết ngày 6/9, các cháu đã được gia đình đón về nhà./.

