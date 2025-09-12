Kinh tế

Giá vàng ngày 12/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (12/9) tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng trang sức bày bán tại Công ty Vàng Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Vàng trang sức bày bán tại Công ty Vàng Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Vào lúc 1 giờ 20 phút sáng ngày 12/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống còn 3.632,49 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này đã chạm mức cao kỷ lục 3.673,95 USD/ounce trong phiên 9/9. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên giảm 0,2% xuống 3.673,60 USD/ounce.

Giá vàng đã có thời điểm giảm tới 0,6% trong phiên này, do những lo ngại về lạm phát, khi số liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng Tám đã tăng cao hơn dự đoán, với mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái lớn nhất trong bảy tháng.

Lạm phát tăng cao có thể làm giảm khả năng Fed hạ lãi suất, điều không có lợi cho giá vàng. Vàng, một kim loại quý không sinh lãi, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp. Giá vàng đã tăng hơn 39% kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Tại Việt Nam, vào sáng 12/9, Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 128,800-132,800 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 12/9:

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

129.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

1292.png
Người dân mua hàng hóa tại siêu thị ở Foster City, California (Mỹ), ngày 11/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Lạm phát tăng cao nhất trong vòng 7 tháng

Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ trong tháng 8 đã tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2024, tăng tốc từ mức 2,7% trong tháng 7. Nếu tính theo tháng, CPI đã tăng 0,4% trong tháng 8, cao hơn mức 0,2% trong tháng 7.