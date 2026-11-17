Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm vào phiên 16/11, khi đồng USD mạnh lên cùng với khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng tới đã gây áp lực lên kim loại quý này.

Giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 3.48,51 USD/ounce vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 16/11 theo giờ Mỹ (1 giờ 47 phút sáng 17/11 theo giờ Việt Nam), sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025 là 3.830 USD/ounce trong phiên này.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 134,20-137,20 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 17/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: