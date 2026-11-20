Trong phiên giao dịch ngày 19/11 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm hơn 1%, xuống mức thấp nhất trong 14 tháng, do tiếp tục chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên trong bối cảnh thị trường đã phản ánh đầy đủ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 trước tình trạng lạm phát dai dẳng.

Vào lúc 2 giờ 5 phút sáng 20/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,3% xuống còn 3.674,13 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức 3.667,19 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Giá vàng giao tháng 12/2026 tại Mỹ chốt phiên giảm 1,5% xuống 3.685,50 USD/ounce.

Ông Chris Gaffney, Giám đốc phụ trách thị trường thế giới tại EverBank, nhận định kỳ vọng lãi suất và đồng USD mạnh là hai yếu tố gây áp lực lên giá vàng trong phiên này.

Về triển vọng phục hồi, ông Gaffney cho rằng thị trường cần chứng kiến nhu cầu vàng gia tăng từ cả người tiêu dùng lẫn các ngân hàng trung ương. Ông cũng lưu ý những sự cố máy tính gần đây và lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khiến nhà đầu tư quay trở lại với các "tài sản cứng" như vàng.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,5% xuống 44,34 USD/ounce, giá bạch kim giảm 0,7% xuống 1.361,18 USD/ounce, còn giá palladium giảm 3% xuống 919,14 USD/ounce.

Tại Việt Nam, lúc 8h54, giá vàng SJC được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 129,2-134,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 20/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: