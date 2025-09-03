Giá vàng ngày 3/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên ngày 2/9, vọt lên mức cao nhất mọi thời đại trên ngưỡng 3.500 USD/ounce. Các nhà đầu tư đã đổ xô mua vào kim loại quý này trước niềm tin ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, cùng với những rủi ro chính trị và kinh tế vẫn còn hiện hữu.

Vào lúc 1 giờ sáng ngày 3/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã tăng 1,5%, lên 3.529,01 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.529,93 USD/ounce. Phiên này, giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 2,2%, lên mức 3.592,2 USD/ounce.

Bà Suki Cooper, chuyên gia phân tích kim loại quý tại Ngân hàng Standard Chartered, cho biết thị trường vàng đang bước vào giai đoạn tiêu thụ mạnh theo mùa, cùng với kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2025. Chuyên gia Cooper nhận định giá vàng sẽ tiếp tục chinh phục các mức cao kỷ lục mới.

Vàng, một tài sản không sinh lãi, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá kim loại quý này đã tăng 34,5%.

Các nhà phân tích cho rằng đà tăng kỷ lục của vàng trong năm nay được củng cố bởi hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa danh mục đầu tư khỏi đồng USD, nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại, cùng với sự suy yếu của đồng USD trên diện rộng.

Về triển vọng sắp tới của giá vàng, bà Natasha Kaneva, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng J.P. Morgan, nhận định hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương có thể tiếp tục giữ vai trò là bệ đỡ cho giá vàng, nhưng cần có sự quay trở lại của dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) để giá kim loại quý này có thể một lần nữa bứt phá lên cao hơn, hướng tới mục tiêu lạc quan vào cuối năm là 3.675 USD/ounce.

Bà Kaneva cũng cho biết J.P. Morgan dự báo giá vàng có thể đạt 4.250 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 3/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 129,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 3/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: