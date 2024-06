Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát: Đề nghị truy tố 34 bị can về 3 tội danh

Số tiền Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này đem đi đầu tư, mua gom các bất động sản trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa ngày 3/4. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 5/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), đồng thời đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản," "rửa tiền" và "vận chuyển trái phép tiền tệ."

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an là đơn vị thụ lý điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan theo Quyết định tách vụ án hình sự số 11/QĐ-CSKT-P2 ngày 12/11/2023 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1114/QĐ-CSKT-P2 ngày 14/5/2024 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản," "rửa tiền" và "vận chuyển trái phép tiền tệ" quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành thông báo gửi Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 11/3. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Do vụ án có số lượng người bị hại lớn, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết về việc kết thúc điều tra vụ án nêu trên.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết ở giai đoạn 2 của vụ án, Bộ Công an tập trung điều tra 2 tội danh chính là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến trái phiếu và "rửa tiền" liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đối với hành vi rửa tiền, số tiền Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này đem đi đầu tư, mua gom các bất động sản trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài.

Đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, cơ quan điều tra bước đầu xác định Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu. Các lô trái phiếu này có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng đã bán cho người mua (trái chủ) nhằm huy động tiền rồi chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ủy thác cho Cơ quan Điều tra Công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận thông tin của những người bị hại; từ đó đề nghị người bị hại trong vụ án khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an các tỉnh, thành phố (nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Quang cảnh phiên xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan ngày 11/4. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Kết quả điều tra xác định từ năm 2018-2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định những trái chủ đang sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 công ty phát hành nêu trên là bị hại trong vụ án và đã ủy thác điều tra đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an các tỉnh, thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật./.

