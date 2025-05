Giải vô địch cử tạ châu Á: Đô cử Lại Gia Thành giành huy chương Vàng cử giật

CPI tháng Tư tăng 1,37% so với tháng 12/2024; tăng 3,12% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân bốn tháng đầu năm 2025, CPI tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,05%.