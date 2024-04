Hà Nam: Triệu tập nhóm 18 thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng

Cơ quan Công an lấy lời khai nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. (Nguồn: Công an Hà Nam)

Tin từ Cục Cảnh sát Giao thông tối 13/4 cho biết chiều cùng ngày, Công an huyện Bình Lục (Hà Nam) đã phối hợp xác minh, điều tra làm rõ nhóm 18 thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe môtô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 12/4, ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có nhiều thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, không đội mũ bảo hiểm, đi xe môtô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến đường thuộc địa bàn huyện Bình Lục, gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người tham gia giao thông và bức xúc trong nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Công an huyện Bình Lục phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát Giao thông tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xử lý nhóm thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 2 giờ, lực lượng Công an đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ, triệu tập 18 thanh, thiếu niên độ tuổi từ 16-18 tuổi ở trên địa bàn huyện Bình Lục và thu giữ 10 xe môtô, 4 dao, kiếm, tuýp sắt.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo các gia đình cần quản lý chặt chẽ con em mình; đồng thời phối hợp với nhà trường trang bị những kỹ năng sống cần thiết để các em không có các hành vi vi phạm pháp luật./.

