An Giang: Bắt nhóm thanh niên dùng môtô độ, chế đua xe trong đêm khuya

Các đối tượng cùng phương tiện bị tạm giữ tại Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công an cung cấp)

Từ tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập cổ vũ đua xe trái phép xảy ra lúc 23 giờ 35 phút ngày 3/2, tại huyện Châu Phú.

Vào đêm 3/2, từ tin báo của quần chúng nhân dân có nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép, tổ Cảnh sát Giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Công an xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú bố trí lực lượng chốt chặn đoạn đường thuộc các ấp Bình Trung, Bình Thành, Bình Tân, Bình Minh, xã Bình Mỹ.

Quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác đã ngăn chặn kịp thời nhóm thanh, thiếu niên tụ tập cổ vũ đua xe trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã giữ được 9 thanh, thiếu niên cùng phương tiện có liên quan và đưa về trụ sở làm việc.

Các thanh, thiếu niên này trong độ tuổi từ 15-21 tuổi, điều khiển xe môtô đã qua độ, chế, mang biển kiểm soát 67AK-074.13, 67AC-124.77, 67AK-125.25 và 70H1-5294, mỗi xe thường chở từ 1-2 người.

Nhóm thanh niên thừa nhận có tham gia tụ tập cổ vũ đua xe trái phép.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định./.