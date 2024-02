Hà Nội bảo đảm an toàn, mỹ quan cho đêm pháo hoa đón Giao thừa 2024

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 30 điểm. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Chào đón Năm mới 2024, đêm Giao thừa Tết Giáp Thìn, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa với 32 trận địa để nhân dân Thủ đô thưởng ngoạn đón Xuân.

Để công tác bắn pháo hoa diễn ra theo đúng kế hoạch của thành phố, bảo đảm tuyệt đối an toàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, triển khai công tác chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sẵn sàng phục vụ nhân dân thưởng ngoạn những màn pháo hoa hoành tráng mừng Xuân mới.

Đại tá Đào Văn Nhận, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết Bộ Tư lệnh luôn xác định đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, bởi nó tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, tình cảm của nhân dân, nhất là bảo đảm an toàn cho xã hội trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng của đất nước.

Thực hiện nhiệm vụ thành phố giao, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã xây dựng kế hoạch khoa học, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng.

Theo Đại tá Đào Văn Nhận, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ là trung tâm hiệp đồng thực hiện kế hoạch bắn pháo hoa của thành phố.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa. ( Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Cơ quan đã hiệp đồng với đơn vị sản xuất, cung ứng vận chuyển súng, đạn pháo hoa các loại tới 32 trận địa; tổ chức phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và các lực lượng khác thực hiện tốt công tác bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cũng như nhiệm vụ phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị mặt bằng bố trí trận địa, chỉ huy bắn theo đúng kế hoạch, thời gian đã xác định với yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối, tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân vui chơi, thưởng ngoạn.

Các trận địa phải có phương án, biện pháp cụ thể đề phòng trời mưa, gió vẫn đảm bảo chắc chắn mỹ quan và tổ chức bắn theo kế hoạch an toàn trong mọi tình huống. Nếu mưa nhỏ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động bắn pháo hoa, Đại tá Đào Văn Nhận cho biết thêm.

Để cán bộ, chiến sỹ thành thạo kỹ năng thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ; tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ thuộc các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ bắn pháo hoa nắm vững tính năng, cấu tạo, tác dụng của súng, đạn pháo hoa, phương pháp tổ chức bắn pháo hoa, triển khai các đơn vị chuẩn bị các khu vực tiếp nhận súng pháo bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định.

Tới thời điểm hiện tại, các lực lượng, đơn vị của thành phố Hà Nội đã triển khai các giải pháp, nhiệm vụ, sẵn sàng phục vụ nhân dân đón Giao thừa 2024.

Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cơ sở bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bắn pháo hoa, đặc biệt khu vực xung quanh các điểm bắn, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện cơ động làm nhiệm vụ bắn pháo hoa.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với lực lượng Kiểm soát Quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phân luồng giao thông, chỉ dẫn cho các phương tiện vận chuyển.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chuẩn bị phương tiện, vật chất và chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy các quận, huyện, thị xã bố trí trận địa bắn pháo hoa.

Sở Y tế Hà Nội đã phân công 9 bệnh viện trực thuộc trực tại 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao. Ngoài ra, 7 trung tâm y tế các quận Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm và 16 bệnh viện trực tại 23 trận địa bắn tầm thấp.

Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, toàn thành phố có 30 điểm bắn pháo hoa với 32 trận địa, trong đó 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp gồm quận Hoàn Kiếm 2 trận địa (trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới; trước Bưu điện Hà Nội); quận Tây Hồ (tại Vườn hoa Lạc Long Quân; trước cổng Ủy ban Nhân dân quận); quận Nam Từ Liêm (tại khuôn viên đường đua F1, phường Phú Đô); quận Hai Bà Trưng (Đảo dừa, Công viên Thống Nhất, phường Lê Đại Hành); quận Hà Đông (hồ Văn Quán, phường Văn Quán); Thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây); huyện Thanh Trì (Khu đất dự án hồ điều hòa, xã Tam Hiệp); huyện Đông Anh (Trung tâm Thể dục Thể thao huyện).

Ngoài ra, 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại các quận còn lại, mỗi địa phương 1 trận địa, riêng quận Long Biên tổ chức 2 trận địa phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết./.

Hà Nội: Các đơn vị y tế thường trực tại điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 392/KH-SYT yêu cầu các đơn vị được phân công thường trực tại điểm bắn pháo hoa bố trí một tổ cấp cứu gồm 2 bác sỹ, 2 điều dưỡng, 1 xe ôtô cứu thương...