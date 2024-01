Hà Nội: Công an huyện Thường Tín bắt đối tượng mua bán gần 1 tạ pháo lậu

Đối tượng Đặng Văn Thinh và số tang vật bị thu giữ. (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử huyện Thường Tín)

Ngày 8/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết thực hiện đợt ra quân cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nhất là pháo nổ, pháo hoa nổ, Công an các quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vụ việc liên quan đến pháo nổ, qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Ngày 5/1, Công an huyện Thường Tín phát hiện vụ mua bán trái phép pháo nổ tại thôn Hà Vỹ, xã Lê Lợi. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Đặng Văn Thinh, sinh năm 1990, thường trú tại thôn Hạ Giáp xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, có hành vi mua bán trái phép hàng cấm (pháo hoa nổ) tại khu vực chợ Hà Vỹ thuộc thôn Hà Vỹ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín.

Tang vật thu giữ gồm 6 khối hình hộp có cùng kích thước (16xl6x10cm), bên trong có 49 ống hình trụ, là pháo hoa nổ loại giàn 49 quả. Đối tượng khai mang đi bán để kiếm lời.

Lực lượng Công an khám xét tại trang trại nuôi cá của Đặng Văn Thinh, khu vực cánh đồng thôn Hạ Giáp xã Thắng Lợi và thu giữ 71 khối hộp (trong đó 45 khối hộp có kích thước khác nhau, 26 bánh hình tròn) tổng trọng lượng hơn 80kg.

Cơ quan điều tra, Công an huyện đang mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín, cho biết để đảm bảo an ninh trật tự trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn trên tăng cường tuyên truyền, để mọi người dân nắm rõ việc sản xuất, mua bán, vận chuyển và đốt các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Lực lượng Công an tập trung cao điểm tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm pháp luật, nhất là hành vi mua bán trái phép pháo nổ để nhân dân đón năm mới an toàn, bình yên.

