Hà Nội: Cưỡng chế di dời các hộ dân khỏi vùng lũ nguy hiểm ở huyện Quốc Oai

Lực lượng chức năng lập rào chắn và biển cảnh báo người dân không di chuyển qua khu vực nguy hiểm tại thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong vùng lũ nguy hiểm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn yêu cầu, các xã cưỡng chế những hộ dân không hợp tác, di dời đến nơi an toàn trước 17 giờ ngày 11/9.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, đến ngày 11/9, trên địa bàn huyện có 555 hộ dân ở 6 xã gồm Cấn Hữu 199 hộ dân với 975 nhân khẩu; Tuyết Nghĩa 166 hộ với 808 nhân khẩu; Phú Cát 89 hộ 270 nhân khẩu; Ngọc Liệp 47 hộ, 177 nhân khẩu; Đông Yên 31 hộ, 126 nhân khẩu; Liệp Tuyết 23 hộ, 115 nhân khẩu bị ngập do nước lũ sông Tích dâng cao. Trong đó, có 144 hộ bị ngập sâu không bảo đảm an toàn, dự kiến sẽ phải di dời.

Hiện, mực nước sông Tích ngày càng cao lên. Lúc 9 giờ ngày 11/9 là 8,56m, trên mức báo động 3 là 0,56m. Mực nước sông Tích lên cao ảnh hưởng lớn đến một số xã Ngọc Liệp, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu, Phú Cát, Đông Yên, Hòa Thạch. Nước lũ lên cao đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân một số xã trên.

Trước tình hình trên, để chủ động ứng phó lũ lớn trên các sông, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nguyễn Trường Sơn yêu cầu các xã khẩn trương rà soát, vận động nhân dân thuộc khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của lũ thực hiện di dời đến nơi an toàn theo quy định; rà soát, tuyên truyền, kiên quyết vận động nhân dân thuộc khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của lũ thực hiện di dời đến nơi an toàn theo quy định, đặc biệt là xóm Bến Vôi (thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu) và xóm Phú Cao (thôn 2, xã Phú Cát).

Các xã bố trí đủ lực lượng, điều kiện cơ sở vật chất hỗ trợ nhân dân di dời đến nơi an toàn.

Đến 17 giờ ngày 11/9, hộ dân nào không hợp tác di dời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã đánh giá tình hình, mức độ ảnh hưởng đến an toàn của các hộ dân liên quan; đánh giá số hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng, mất an toàn của mực nước báo động 3, căn cứ quy định của pháp luật để thực hiện biện pháp cưỡng chế di dời, bảo đảm an toàn cho nhân dân theo quy định./.

