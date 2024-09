Hà Nội: Quận Hoàng Mai khẩn trương di dời hàng chục hộ an toàn tránh bão số 3

Quận Hoàng Mai đã di dời 48 hộ dân với 160 nhân khẩu ở chung cư A7 Tân Mai ( khu nhà 5 tầng đã xuống cấp thuộc nhóm nguy hiểm cấp C) đến Trường tiểu học Tân Mai, để đảm bảo an toàn cho người dân.

Phường Tân Mai đã thành lập các tổ công tác hỗ trợ người dân di chuyển ra nơi tránh bão an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Tối 6/9, trước ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã khiến nhiều người thương vong và thiệt hại về tài sản, nhất là bão vẫn đang di chuyển, cường độ mạnh tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nên các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đang khẩn trương ứng phó với bão số 3.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng cho biết người dân đến tạm ở Trường Tiểu học Tân Mai đều được chính quyền chuẩn bị sẵn các nhu yếu phẩm như mỳ tôm, nước uống, chăn chiếu cho người dân; đồng thời các hội, đoàn thể đang tích cực hỗ trợ người dân sớm ổn định để tránh bão số 3.

Chính quyền phường Tân Mai đã chuẩn bị các nhu yếu phẩm thiết yếu như mỳ tôm, nước uống, chăn chiếu và thành lập các tổ công tác hỗ trợ người dân kịp thời. (Ảnh: TTXVN)

Tương tự, tại phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Ủy ban Nhân dân phường và các hội, đoàn thể, cùng người dân đã và đang chủ động các phương án phòng, chống bão số 3 trên tinh thần không chủ quan, thực hiện bài bản, nghiêm túc, chặt chẽ với mục tiêu cao nhất là không để thiệt hại về người và giảm tối đa thiệt hại về tài sản của người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc Nguyễn Văn Cường cho biết tại đường vào tòa nhà N02, N03 khu nhà ở Ecohome3 trên địa bàn phường Đông Ngạc có "điểm đen" thường xuyên ngập úng cục bộ, nên chính quyền địa phương, cùng các đơn vị liên quan đã tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, bảo vệ tài sản ở những nơi ngập úng; đồng thời triển khai đồng bộ các phương án phòng chống bão.

Đồng thời, trước nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của cơn bão số 3, người dân ở các khu chung cư Ecohome 1, Ecohome 2, Ecohome 3 đã tự chèo chống, chằng buộc cửa, thu gọn hàng quán để giảm thiểu ảnh hưởng do bão gây ra.

Hiện người dân ở các tòa nhà chung cư khu vực này đều được khuyến cáo không đi ra ngoài nếu không có việc cần gấp, để đảm bảo an toàn.

Chiều cùng ngày, Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Điện hỏa tốc về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị của thành phố tăng cường thông tin về diễn biến và tính chất nguy hiểm, phức tạp của cơn bão số 3.

Ngoài ra, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, điều phối các lực lượng, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó với tinh thần ở mức cao nhất...

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị có thể hoãn các cuộc họp, hội nghị, sự kiện không cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão. Đơn vị nào để xảy ra thiệt hại về người, tài sản do lỗi chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bão thì người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 3 trên Biển Đông có cường độ rất mạnh, diễn biến phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng, có khả năng cao ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Hà Nội.

Dự báo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta với sức gió mạnh nhất có thể đạt cấp 10-12, giật cấp 13-14 và ảnh hưởng sâu vào đất liền, khả năng bão gây gió mạnh, nước dâng, mưa lớn diện rộng trên đất liền./.

