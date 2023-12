Hà Nội: Sắp xét xử cựu cán bộ công an bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Trung, đối tượng đã bắt cóc bé trai 7 tuổi và đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc.

Tối 21/9, Công an thành phố Hà Nội phát hiện, trục vớt một thi thể phụ nữ ở khu vực Sông Đuống, địa phận huyện Gia Lâm; kết quả giám định ADN xác định thi thể là thủ phạm đã bắt cóc cháu bé ở Gia Lâm.

04/10/2023 07:50

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Sơn, đối tượng bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận.