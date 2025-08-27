Hải Phòng: Nhiều hộ trồng na có thu nhập hàng trăm triệu đồng

Na được coi là sản phẩm chủ lực của người dân ở phường Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng. Người trồng na bắt đầu thu hoạch từ đầu tháng 8, đến nay cơ bản diện tích trồng na chính vụ đã được người dân thu hoạch.

Theo thống kê, phường Trần Nhân Tông có diện tích trồng na lớn nhất của thành phố với gần 200 ha. Giá na năm nay ổn định nên nhiều gia đình đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ vườn na của gia đình.

Gia đình ông Trịnh Đức Thưởng, khu dân cư Tân Tiến, phường Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng đã trồng na từ nhiều năm nay. Gia đình ông hiện có 2 ha na chính vụ.

Ông cho biết, thời tiết năm nay thuận lợi nên na sinh trưởng và phát triển tốt, quả na có chất lượng cao hơn so với mọi năm. Trung bình mỗi ha na thu hoạch mang lại lợi nhuận cho gia đình khoảng 200 triệu đồng.

Đối với cây na, việc phòng trừ sâu bệnh là yếu tố quyết định đến chất lượng và năng suất của na. Chăm sóc na không vất vả nhưng người trồng na cần lưu ý với các bệnh liên quan đến bộ rễ.

Thời gian na cho quả cũng cần tăng cường bón phân và phòng trừ rệp cho quả na. Với những hộ gia đình chăm sóc đúng cách và kỹ thuật sẽ cho quả na to và chất lượng cao.

Để người dân trồng na hiểu đúng các phương pháp và kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch, hàng năm Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp của phường tổ chức tập huấn về kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh cho các hộ trồng na ở đây.

Từ những kiến thức được tập huấn người trồng na đã có thêm kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc na đúng cách để cho hiệu quả kinh tế cao từ cây na.

Ông Bùi Tiến Thu, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hoàng Tiến, phường Trần Nhân Tông cho biết, sản lượng na năm nay dự kiến đạt 8-10 tấn/ha. Thời gian đầu vụ giá na là 25-30 nghìn đồng/kg, cuối vụ giá giảm còn 15-20 nghìn đồng/kg.

Với những vườn na cho quả đẹp sẽ cho thu nhập từ 200-250 triệu đồng/ha. Theo hợp tác xã, vụ na năm nay, người dân phải dành nhiều thời gian, đầu tư kinh phí lớn hơn cho cây na.

Đối với hơn 20 ha na VietGAP của phường, hợp tác xã đã phối hợp với người dân chăm sóc theo quy trình, ghi chép sổ sách hàng ngày và hàng tháng để đảm bảo chất lượng na sạch.

Sau khi thu hoạch na chính vụ, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hoàng Tiến tiếp tục hướng dẫn người dân chăm sóc na vụ Đông. Các hộ gia đình sẽ chủ động cắt tỉa cành đúng thời điểm, chủ động về nguồn nước tưới và phòng trừ sâu bệnh. Na vụ Đông được thu hoạch vào tháng 10, 11 âm lịch (tháng 12 dương lịch).

Sản lượng na vụ Đông chỉ bằng 1/3 sản lượng na chính vụ, tuy nhiên giá thành ở thời điểm giáp Tết có thể cao gấp đôi ở vụ chính. Hợp tác xã và người dân cũng mong muốn chính quyền các cấp có sự hỗ trợ người trồng na về kỹ thuật, phân bón và phòng trừ sâu bệnh để na trở thành một trong những cây trồng chủ lực ở địa phương, cho người dân thu nhập cao trong thời gian tới.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Hải Phòng, toàn thành phố có 1.640 ha na; trong đó tập trung trồng chủ yếu ở phường Trần Nhân Tông và phường Nguyễn Trãi. Tổng sản lượng vụ na năm nay ước đạt 22.000 tấn, giảm 0,2% so với năm 2024./.

Hưng Yên xúc tiến đưa quả nhãn đến với người tiêu dùng trong, ngoài nước Tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại nhằm tạo cơ hội để các nhà vườn và hợp tác xã thúc đẩy sản xuất, tiếp cận thêm nhiều đầu mối cung ứng, phân phối nông sản.