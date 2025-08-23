Trải nghiệm mùa nhãn chín ở thủ phủ nhãn lồng Hưng Yên

Thời điểm này, thủ phủ nhãn Hưng Yên đang bước vào mùa thu hoạch. Ngoài việc thu hoạch, các nhà vườn còn kết hợp phát triển du lịch tham quan, trải nghiệm.

Điều này không chỉ tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần đưa trái nhãn Hưng Yên đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Nông dân làm du lịch

Những ngày này, vườn nhãn của Hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên luôn tấp nập khách đến tham quan, trải nghiệm cảm giác hái, thưởng thức nhãn tại vườn. Chủ nhân của ý tưởng này là ông Trần Văn Mý, Giám đốc Hợp tác xã.

Ông Mý chia sẻ sau nhiều chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở các tỉnh miền Nam, ông nhận thấy nông dân nơi đây làm du lịch trải nghiệm rất bài bản. Trong khi đó, ở địa phương được mệnh danh là thủ phủ của nhãn lồng thì loại hình du lịch này vẫn chưa phát triển, nông dân mới chỉ dừng lại ở việc trồng và bán nhãn. Vì thế, quả nhãn tươi và các sản phẩm chế biến từ nhãn khó tìm được đầu ra hoặc phải dựa vào kênh hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ từ các cấp chính quyền.

Trăn trở trước thực tế đó, mùa nhãn năm 2020, ông Mý đã xin phép địa phương để đưa khách du lịch tham quan, trải nghiệm vườn nhãn của Hợp tác xã với tên gọi "Tour du lịch 0 đồng."

Ban đầu, khách du lịch của ông chủ yếu là khách trong tỉnh, sau đó có rất đông đoàn khách ở trong và ngoài nước liên hệ để tham quan, trải nghiệm vườn nhãn. Mùa thu hoạch nhãn, nhà vườn sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 18 giờ và đón khách vào tất cả các ngày trong tuần. Khi đến với vườn, du khách sẽ được thưởng thức nhãn miễn phí. Nếu có nhu cầu mua, nhà vườn sẽ cắt và bán cho khách ngay tại vườn.

Ông Mý cho hay để thu hút khách, Hợp tác xã đã công khai số điện thoại trên mạng Internet, đồng thời tăng cường quảng bá các thông tin, hình ảnh về mùa nhãn trên các nền tảng xã hội. Hiện nay, khách du lịch đến trải nghiệm rất đông, nhất là vào những ngày cuối tuần.

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa thu hoạch nhãn, ông Nguyễn Thành Độ, trú tại thành phố Hà Nội cùng những người bạn của mình lại tìm về xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên để tham quan, trải nghiệm mùa nhãn chín. Được tận tay hái, thưởng thức những chùm nhãn chín ngay tại vườn là kỷ niệm khó quên với ông và những người bạn của mình.

Ông Nguyễn Thành Độ chia sẻ ông đi khá nhiều vùng trồng nhãn nhưng năm nào cũng phải tìm về Hưng Yên, bởi nhãn ở đây có nhiều loại và rất ngon, không nơi nào sánh được. Đặc biệt là cảm giác được tận tay hái và thưởng thức những chùm nhãn thơm ngon ngay tại vườn là cảm giác rất tuyệt vời.

Theo ông Độ, việc nông dân thay đổi tư duy canh tác, tư duy marketing cho chính sản phẩm nông sản của mình bằng uy tín, chất lượng không chỉ giúp nông dân có thêm thu nhập mà còn đưa trái nhãn Hưng Yên đến gần hơn với khách hàng trong và ngoài nước.

Sau chuyến tham quan của Đoàn công tác Bộ Ngoại giao và đoàn khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm, giao lưu với gia đình vào tháng 8/2022, những mùa nhãn sau đó, chị Bùi Thị Thu Hường, ở xã Tân Hưng đã trở thành "hướng dẫn viên du lịch" lúc nào không hay.

Chị Hường chia sẻ sau chuyến tham quan này, vườn nhãn của gia đình được nhiều người biết đến hơn, khách hàng tìm về nhà vườn rất đông vào mùa nhãn chín. Ngoài tham quan, trải nghiệm vườn nhãn, khách hàng còn chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc mùa nhãn chín, có thời điểm khách đến đông quá chúng tôi phải từ chối khéo.

Chị Hường cho biết thêm khi khách tham quan, trải nghiệm vườn nhãn, nhà vườn không chỉ quảng bá được quả nhãn tươi mà còn giới thiệu với khách hàng một số sản phẩm chế biến từ nhãn, cũng như những đặc sản của địa phương như long nhãn, long nhãn ôm sen, mật ong, bột sắn dây... đến gần hơn với người tiêu dùng.

Xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng

Việc đón khách tham quan, trải nghiệm mùa nhãn chín là loại hình du lịch mới đối với người trồng nhãn ở Hưng Yên. Đây cũng là kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhãn một cách hiệu quả, dần đưa quả nhãn Hưng Yên đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Người dân xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên chăm sóc nhãn. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Ông Bùi Xuân Sử, Phó Giám đốc Hợp tác xã nhãn lồng Nễ Châu, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên, chia sẻ việc khách hàng tìm đến nhà vườn là tín hiệu tốt không chỉ được nhiều người biết đến mà còn giải quyết được bài toán "được mùa, mất giá" khi đến vụ thu hoạch. Ngoài việc đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là nâng tầm thương hiệu cho sản phẩm nhãn. Do vậy, Hợp tác xã luôn hướng tới việc mở rộng diện tích trồng nhãn hữu cơ. Điều này không chỉ bảo vệ sức khỏe của người trồng mà còn giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, thu nhập cho nông dân.

Đến nay, Hợp tác xã nhãn lồng Nễ Châu có 5/18 ha nhãn được trồng theo hướng hữu cơ. Vụ nhãn năm nay, ngoài việc mở cửa đón khách tham quan trải nghiệm, Hợp tác xã cũng đã xuất khẩu một số đơn hàng sang thị trường châu Âu nên người dân rất phấn khởi.

Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu, cho rằng sản phẩm tốt thì du lịch sẽ tốt. Thay vì chạy theo số lượng, nông dân Hưng Yên cần tập trung vào chất lượng, áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất an toàn VietGAP, GlobalGAP...

Sản phẩm có chứng nhận, có truy xuất nguồn gốc không chỉ đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng mà còn là "tấm vé thông hành" để vào các siêu thị lớn và thị trường xuất khẩu khó tính, nơi giá bán luôn cao và ổn định hơn nhiều.

Bên cạnh đó, người dân cần tận dụng các nền tảng mạng xã hội các sàn thương mại điện tử để giới thiệu sản phẩm. Đơn cử, một câu chuyện hay về quy trình trồng nhãn sạch, một video thu hoạch nhãn vui tươi cũng có thể thu hút rất nhiều khách hàng.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Sen đánh giá, mô hình du lịch tham quan, trải nghiệm vườn nhãn trên địa bàn tỉnh đang có bước phát triển, góp phần làm đa dạng hóa, phong phú sản phẩm, tăng thêm sự lựa chọn cho du khách khi tìm hiểu, trải nghiệm vẻ đẹp của quê hương, con người Hưng Yên.

Tuy nhiên, hiện nay, loại hình du lịch này mới chỉ phát triển tự phát, nhỏ lẻ, chưa có sự kết nối với các điểm du lịch khác trong tỉnh, chưa có mô hình tổ chức quản lý, khó kiểm soát chất lượng các dịch vụ cung cấp cho khách, hiệu quả mang lại chưa cao.

Thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh sẽ tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chú trọng phát triển, hoàn thiện nhiều sản phẩm du lịch gắn với đời sống, hoạt động sản xuất nông nghiệp, phát triển các sản phẩm lưu niệm, các đặc sản do người nông dân làm ra.

Trung tâm khuyến khích các chủ vườn tiếp tục nâng cao chất lượng, trồng nhãn theo hướng hữu cơ; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉnh trang vườn xanh, sạch, đẹp để phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, ngành du lịch tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo nhân lực, xúc tiến quảng bá, kết nối tour, tuyến du lịch với các điểm đến trong tỉnh; chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn chất lượng, đa dạng, khác biệt, có tính trải nghiệm và giá trị gia tăng cao, mang đặc trưng vùng, miền; góp phần đưa du lịch Hưng Yên trở thành điểm đến độc đáo, mới lạ và trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh./.

