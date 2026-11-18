Hải quân Hàn Quốc ngày 18/11 tổ chức lễ hạ thủy tàu khu trục mới mang tên Pyeongtaek tại thành phố Geoje, tỉnh Gyeongsang Nam, nhằm tăng cường năng lực tác chiến và giám sát trên biển.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, thông báo chung của Hải quân Hàn Quốc và Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết, tàu Pyeongtaek có lượng giãn nước 3.600 tấn, được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu của tập đoàn Hanwha Ocean, cách thủ đô Seoul khoảng 350 km về phía Đông Nam.

Đây là tàu thứ 5 thuộc chương trình đóng tàu khu trục Ulsan-class Batch-III, được Hàn Quốc triển khai nhằm thay thế các tàu khu trục và tàu hộ vệ đã cũ. Tàu được đặt tên theo thành phố Pyeongtaek, nơi đặt căn cứ của Hạm đội 2 Hải quân Hàn Quốc.

Tàu Pyeongtaek dài 130m, rộng 15m, được trang bị pháo hạm cỡ nòng 5 inch (khoảng 12,7 cm), hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng và ngư lôi chống ngầm tầm xa.

Đáng chú ý, tàu sử dụng hệ thống radar mảng pha đa chức năng do Hàn Quốc tự phát triển, gồm 4 mặt radar cố định, cho phép giám sát toàn diện các mục tiêu trên không và trên biển, đồng thời theo dõi nhiều mối đe dọa cùng lúc.

Các thiết bị radar và cảm biến hồng ngoại được tích hợp trong cột buồm có thiết kế giảm khả năng bị radar đối phương phát hiện.

Tàu còn sử dụng hệ động lực lai có độ ồn thấp nhằm hạn chế nguy cơ bị tàu ngầm đối phương phát hiện.

Bên cạnh đó, tàu được trang bị 2 hệ thống định vị thủy âm (sonar) do Hàn Quốc sản xuất, gồm sonar gắn trên thân tàu và sonar kéo phía sau, phục vụ nhiệm vụ phát hiện, theo dõi các mối đe dọa dưới nước.

Theo kế hoạch, tàu khu trục Pyeongtaek sẽ trải qua các đợt thử nghiệm trước khi được bàn giao cho Hải quân Hàn Quốc vào cuối năm 2027./.

Hải quân Hàn Quốc hạ thủy 4 tàu tuần tra lớp Chamsuri Hàn Quốc ra mắt 4 tàu tuần tra lớp Chamsuri mới với hệ thống tác chiến hiện đại, tăng cường bảo vệ vùng ven biển từ 2026.