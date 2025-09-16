Hoàn thiện Cửa khẩu Tân Nam, tạo cú hích thương mại-logistics vùng biên

Tây Ninh có đường biên giới dài gần 369 km, tiếp giáp ba tỉnh của Campuchia với hệ thống cửa khẩu đa dạng.

Trong đó, Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (xã Tân Biên) đang được gấp rút hoàn thiện, sẽ trở thành cửa ngõ giao thương mới, cùng với 3 cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát và Bình Hiệp) hình thành “tứ giác” phát triển về kinh tế, du lịch, quốc phòng-an ninh và kết nối hành lang kinh tế Việt Nam-Campuchia và thị trường ASEAN.

Nỗ lực thi công, quyết tâm về đích

Dự án xây dựng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được khởi công từ cuối tháng 10/2024, với tổng mức đầu tư 274 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh Tây Ninh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh là đơn vị được giao làm chủ đầu tư. Dự án được tỉnh Tây Ninh xác định là công trình trọng điểm, không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng trong quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương Việt Nam-Campuchia.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh, dự án gồm 5 hạng mục chính. Trong đó, Quốc môn cao 25,95m, công trình mang tính biểu tượng quốc gia; Đường giao thông trục chính dài 1,2km; Trạm kiểm soát liên hợp, quảng trường, sân nghi lễ quy mô 2 tầng, diện tích sàn 3.435 m2, cao 14,25m.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm điện, nước, phòng cháy chữa cháy hiện đại và hạng mục Trạm kiểm soát Biên phòng. Các hạng mục được thiết kế theo định hướng trang nghiêm, hiện đại, mang bản sắc quốc gia, dân tộc, đồng thời hài hòa với cảnh quan, tạo nên diện mạo xứng tầm cửa khẩu quốc tế.

Ông Trương Văn Dễ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, đây là dự án có khối lượng xây dựng lớn, nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp, do đó ngay từ đầu chủ đầu tư đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý.

Toàn cảnh Dự án Cửa khẩu quốc tế Tân Nam với trục đường chính thẳng tắp, hiện đại, mở rộng không gian giao thương sôi động trong tương lai. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Từng gói thầu, từng hạng mục công việc đều có kế hoạch thi công chi tiết, đồng thời phân công một Phó Giám đốc Ban Quản lý thường trực tại công trường để giám sát.

Hàng tuần, Ban Quản lý và các đơn vị thi công tổ chức họp kiểm điểm, hạng mục nào chưa đạt tiến độ sẽ phải lập tức tăng tốc để bù khối lượng.

Cũng theo ông Trương Văn Dễ, để xử lý kịp thời những vướng mắc, không để gián đoạn thi công, Ban Quản lý đã thành lập Tổ quản lý và giám sát dự án gồm 5 kỹ sư thường trực tại hiện trường phối hợp cùng nhà thầu.

Song song đó, các đơn vị thi công cũng được yêu cầu tăng ca, tăng kíp với tinh thần “3 ca, 4 kíp,” “Vượt nắng, thắng mưa”, nhằm bảo đảm công trình về đích đúng hẹn.

Song song đó, các đơn vị nhà thầu đã huy động gần 400 kỹ sư, nhân công, tăng tốc thi công, chia ca kíp làm việc liên tục, bất kể ngày đêm, nắng mưa để đảm bảo kế hoạch.

Trong nỗ lực đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Ngọc Lực là nhà thầu đảm nhận các hạng mục quan trọng như Đường giao thông trục chính, Trạm kiểm soát liên hợp, quảng trường và sân nghi lễ.

Ông Võ Văn Lực, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Ngọc Lực cho biết, Dự án được xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bộ mặt quốc gia tại cửa ngõ biên giới.

Vì vậy, ngay từ khi trúng thầu, doanh nghiệp đã xác định thi công công trình bằng trách nhiệm và danh dự của mình. Đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện cơ giới, đồng thời chia ca làm việc ngày đêm, bất chấp thời tiết nắng nóng hay mưa thất thường, với quyết tâm bàn giao công trình đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.

Ông Võ Văn Lực nhấn mạnh thêm, trong suốt quá trình triển khai, doanh nghiệp luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ sát sao của lãnh đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất để công trình được triển khai hiệu quả.

Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được thiết kế khoa học để phục vụ cho quy trình xuất nhập cảnh nhanh gọn, văn minh sau khi đưa vào hoạt động. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Kỳ vọng cửa ngõ giao thương mới

Song song với nỗ lực từ công trường, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng thường xuyên trực tiếp khảo sát. Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều lần đến công trình, yêu cầu các đơn vị thi công phải quyết liệt hơn ở các khâu chưa hoàn thiện.

Nhờ đó, sau gần một năm thi công quyết liệt, đến nay Dự án Cửa khẩu quốc tế Tân Nam đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Với sự đồng hành sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự quyết tâm của chủ đầu tư, tinh thần nỗ lực ngày đêm của đơn vị thi công, công trình đang tiến dần về đích, sẵn sàng trở thành cửa ngõ giao thương mới, hiện đại, biểu tượng của Tây Ninh nơi biên giới quốc gia.

Ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết, đến nay các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thành đạt và vượt khối lượng thi công theo tiến độ đề ra, các hạng mục phụ trợ tiếp tục được khẩn trương triển khai.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (thứ hai từ phải sang), yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện công trình để kịp tiến độ bàn giao. (Ảnh: Giang Phương/TXVN)

Công trình dự kiến bàn giao trước ngày 30/9/2025, sẵn sàng cho Lễ khai trương cấp quốc gia cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey vào cuối tháng 10/2025 dưới sự chủ trì của Thủ tướng 2 nước Việt Nam và Campuchia.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, việc đưa Cửa khẩu quốc tế Tân Nam vào hoạt động sẽ tạo cú hích lớn cho sự phát triển của tỉnh và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Công trình không chỉ mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế cửa khẩu và kết nối sâu rộng với thị trường Campuchia, mà còn giúp giảm tải cho các cửa khẩu khác, tạo thuận lợi cho hoạt động logistics, thương mại và dịch vụ.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được xem là “mắt xích” chiến lược trong trục liên kết vùng, góp phần hình thành “tứ giác phát triển”, đưa Tây Ninh hội nhập sâu rộng và khẳng định vai trò trung tâm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự án Cửa khẩu quốc tế Tân Nam đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện các hạng mục phụ trợ. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Đồng thời, cửa khẩu mới sẽ thúc đẩy du lịch biên giới, thu hút du khách, mở rộng cơ hội việc làm và dịch vụ cho người dân. Bên cạnh ý nghĩa kinh tế, việc nâng cấp và hiện đại hóa cửa khẩu còn góp phần tăng cường quản lý biên giới, bảo đảm quốc phòng – an ninh, phòng chống tội phạm và buôn lậu hiệu quả hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đơn vị liên quan tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, từ các trục đường kết nối đến các hạng mục phụ phải bảo đảm tính đồng bộ, hài hòa và xứng tầm tổng thể công trình.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cũng đề nghị các đơn vị liên quan tập trung xử lý các vướng mắc phát sinh, đồng thời báo cáo kịp thời để tháo gỡ, tránh làm chậm tiến độ chung.

Bên cạnh ý nghĩa về hạ tầng, ở góc độ đối ngoại, Cửa khẩu quốc tế Tân Nam cũng sẽ trở thành biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia, đồng thời nâng cao vị thế của Tây Ninh trên bản đồ kinh tế đối ngoại./.

Thống nhất phương án khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey Lãnh đạo 2 tỉnh Tây Ninh-Prey Veng ký kết Biên bản họp song phương, thống nhất phương án chuẩn bị Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey.