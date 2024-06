Hơn 200 đơn vị tham gia triển lãm quốc tế ngành nhựa và cao su tại Hà Nội

HanoiPlas 2024 thu hút hơn 200 doanh nghiệp đến từ 13 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Triển lãm Quốc tế lần thứ 12 về máy móc thiết bị công nghiệp ngành nhựa và cao su (HanoiPlas 2024) đã chính thức diễn ra sáng nay (5/6), tại Hà Nội. Sự kiện do Bộ Công Thương - Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Việt Nam (Vinexad) và Yorkers Exhibition Service Vietnam phối hợp với Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) đồng tổ chức.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Đinh Đức Thắng, Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Nhựa Việt Nam cho biết ngành nhựa Việt Nam đang có tốc độ phát triển tốt và có tiềm năng thu hút được nhiều nhà đầu tư quốc tế.

Năm 2023, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu đạt 6,82 triệu tấn với trị giá 9,76 tỷ USD, giảm 4,2% về lượng và giảm 21,2% về trị giá so với năm 2022. Doanh thu ngành nhựa năm 2023 đạt 25 tỷ USD, giảm 0,67% so với cùng kỳ năm 2022. Dự kiến, xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh, đạt trên 3,15 tỷ USD, tăng trên 32% so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy vậy, theo ông Thắng, sản phẩm nhựa Việt Nam vẫn đang đối mặt với những thách thức lớn, cụ thể là vấn đề ô nhiễm nhựa, chính sách giảm thiểu sử dụng nhựa nguyên sinh và tăng cường sử dụng nhựa tái chế trên toàn cầu nhất là các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản trong thời gian tới sẽ tạo ra thách thức cho các doanh nghiệp trong ngành, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội nếu các doanh nghiệp biết nắm bắt.

Để ngành nhựa Việt Nam tiếp cận được yêu cầu đối với sản phẩm nhựa trên thế giới thì các doanh nghiệp nhựa, các nhà sản xuất cần tìm kiếm công nghệ mới, nguyên vật liệu mới phù hợp, thân thiện với môi trường để có thể đáp ứng được xu hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, hướng đến các sản phẩm nhựa bền vững và thân thiện với môi trường.

“Triển lãm HanoiPlas 2024 là cơ hội để các nhà cung cấp nguyên vật liệu mới, máy móc thiết bị mới tham gia trưng bày triển lãm để đón đầu thị trường tiềm năng này trong thời gian tới,” ông Đinh Đức Thắng nói.

Cũng theo Ban tổ chức, HanoiPlas 2024 thu hút hơn 200 nhà triển lãm từ 13 quốc gia và khu vực, bao gồm: Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Pakistan, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam, giới thiệu công nghệ tiên tiến và các sản phẩm mới thúc đẩy lĩnh vực này phát triển.

Tại HanoiPlas năm nay, các doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau của thị trường máy móc sẽ được giới thiệu. Đơn cử, trong lĩnh vực máy ép phun, các công ty lớn, bao gồm: Multitech, Shini, Honzen Union, Chuan Lih Fa, Fu Chun Shin và Yizumi. Trong lĩnh vực sản xuất cao su có sự góp mặt của INEM và Pan Stone, lĩnh vực sản xuất túi nhựa có sự góp mặt của các công ty nổi tiếng như Chao Wei, Cosmo và Dipo.

Các đại biểu tại lễ khai mạc HanoiPlas 2024. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Bà Judy Wang, Chủ tịch Yorkers Exhibition Service Vietnam thông tin thêm, HanoiPlas 2024 đánh dấu một thời điểm quan trọng cho ngành nhựa và cao su Việt Nam. Theo đó, triển lãm không chỉ trưng bày những tiến bộ và đổi mới đáng kể trong ngành mà còn thúc đẩy sự hợp tác quốc tế và tăng trưởng kinh doanh.

“HanoiPlas cung cấp nền tảng để các nhà sản xuất trong nước áp dụng những cải tiến mới nhất, đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và nâng cao hiệu quả sản xuất đi đôi với tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, sự kiện còn quy tụ các nhà lãnh đạo, các chuyên gia trong ngành đến giao lưu, trao đổi, thúc đẩy tiềm năng phát triển của ngành năng động này," bà Judy Wang nhấn mạnh.

Triển lãm HanoiPlas 2024 sẽ diễn ra từ ngày 5/6 đến 8/6, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội (I.C.E), số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội./.