Hơn 54.500 chuyến bay bị chậm giờ cất cánh trong 10 tháng

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 10 tháng của năm nay, các hãng hàng không gồm Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines) đã khai thác tổng số 211.874 chuyến bay.

Trong đó, số chuyến bay cất cánh đúng giờ của Vietnam Airlines có 75.232/91.035 (đạt 82,6%), Bamboo Airways có 11.840/14.214 chuyến bay đúng giờ, chiếm tỷ lệ dẫn đầu ngành hàng không (đạt 83,3%). Hãng hàng không VietJet Air có 57.815 chuyến bay đúng giờ.

“Tính bình quân chung số chuyến bay cất cánh đúng giờ của các hãng hàng không đạt tỷ lệ 74,2% (với 157.311/211.874 chuyến bay khai thác),” đại diện Cục Hàng không Việt Nam thông tin.

Về tỷ lệ chậm chuyến, phía Cục Hàng không Việt Nam cho biết các hãng hàng không có tới 54.563 chuyến bay bị chậm (chiếm tỷ lệ 25,8%). Trong đó, máy bay về muộn là nguyên nhân chính chiếm 15,2% số chuyến; trang thiết bị và dịch vụ tại cảng hàng không chiếm 0,8%.

Ngoài ra, trong 10 tháng vừa qua cũng có tới 841 chuyến bay bị hủy với lý do khai thác của các hãng là nguyên nhân chính với con số 382 chuyến.

Chỉ tính riêng tháng Mười của năm nay, các hãng bay Việt Nam đã khai thác 17.847 chuyến, với 13.315 chuyến đúng giờ (chiếm tỷ lệ 74,6%) và có tới 4.532 chuyến bay bị chậm (chiếm 25,4%), 85 chuyến bay bị hủy.

Ngay sau khi hoạt động vận tải hàng không trên thế giới đã chính thức chuyển sang thực hiện theo Lịch bay mùa Đông năm 2024 (từ ngày 27/10/2024 đến ngày 29/3/2025), các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài đã tăng cường lịch bay để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Với hoạt động khai thác hàng không quốc tế, các hãng hàng không Việt Nam gồm: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines và Bamboo Airways và 72 hãng hàng không nước ngoài với tổng tần suất đạt 2.720 chuyến bay khứ hồi/tuần. Trong đó, các hãng bay Việt Nam đạt 1.013 chuyến bay khứ hồi/tuần và các hãng hàng không nước ngoài đạt 1.707 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng tương ứng lần lượt là 152 chuyến khứ hồi/tuần và 236 chuyến bay khứ hồi/tuần so với lịch bay mùa Hè năm 2024.

Các hãng bay Việt Nam đã và đang khai thác 98 đường bay quốc tế thường lệ đến 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 6 đường bay so với lịch bay mùa Hè năm 2024. Trong đó, Vietnam Airlines khai thác 60 đường bay cùng tần suất 420 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 41 chuyến bay khứ hồi/tuần so với lịch bay mùa Hè năm 2024. Vietjet Air khai thác 71 đường bay với 580 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 110 chuyến bay khứ hồi/tuần so với lịch bay mùa Hè năm 2024.

Với các đường bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam khai thác 45 đường bay kết nối 22 cảng hàng không, sân bay khác trong nước. Vietjet khai thác 35 đường bay với 790 chuyến bay khứ hồi/tuần. Vietnam Airlines (bao gồm Vasco) khai thác 34 đường bay với 912 chuyến bay khứ hồi/tuần. Bamboo Airways khai thác 11 đường bay với 130 chuyến bay khứ hồi/tuần; Pacific Airlines với 11 đường bay cùng tần suất 77 chuyến bay khứ hồi/tuần; và Vietravel Airlines với 5 đường bay cùng tần suất 49 chuyến bay khứ hồi/tuần./.