Hungary tiếp nhận xe chiến đấu bộ binh phiên bản chỉ huy tiểu đoàn

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Lữ đoàn Bộ binh thiết giáp số 30 "Kinizsi Pál" của Lực lượng Phòng vệ Hungary (HDF) vừa tiếp nhận xe chiến đấu bộ binh Lynx KF-41 phiên bản chỉ huy tiểu đoàn, nâng cao năng lực chỉ huy và kiểm soát chiến trường của lực lượng này.

Thông báo trên trang mạng xã hội của lữ đoàn này nêu rõ thiết bị quân sự trên, với nội thất đặc biệt phục vụ nhiệm vụ chỉ huy, được bàn giao tại ga đường sắt Hajmáskér (miền Tây Hungary) để tích hợp vào cuộc tập trận Adaptive Hussars 2025 trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ có tổng cộng 46 xe Lynx được bàn giao và sẽ có thêm 172 xe được sản xuất tại Hungary trong khuôn khổ liên doanh với Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall (Đức), dự kiến được bàn giao đến năm 2030.

HDF là khách hàng đầu tiên của Lynx KF-41 với chiếc xe đầu tiên được bàn giao vào cuối năm 2022.

Từ đó đến nay, các đơn vị của HDF liên tục tiếp nhận xe mới từ nhà máy Rheinmetall Hungary Zrt. ở Zalaegerszeg. Nhà máy này được xây dựng từ năm 2020, bắt đầu sản xuất từ năm 2023 và tung ra chiếc Lynx đầu tiên một năm sau đó.

Vũ khí chính của Lynx KF-41 là súng máy tự động 30mm có khả năng bắn đạn lập trình với tầm bắn lên tới 3.000m. Loại xe trên có lớp giáp bảo vệ bên hông chống lại loại đạn xuyên giáp 14,5 mm và mảnh đạn pháo 155 mm từ khoảng cách hơn 25m, đồng thời có thể chịu được quả mìn nặng 10 kg phát nổ dưới lớp giáp bên dưới.

Lynx KF-41 phiên bản chỉ huy mới được thiết kế chuyên dụng để dẫn dắt và kiểm soát các đơn vị trên chiến trường. Loại xe chiến đấu bộ binh này vẫn hoạt động dựa vào nền tảng mô-đun chung của Lynx với mô-đun truyền động và mô-đun nhiệm vụ linh hoạt, giúp nó nhanh chóng thích ứng với các hoạt động phối hợp và nhiệm vụ đa dạng./.

